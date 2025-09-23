Первая защита Анкалаева, новая жертва Мераба. За кем следить на турнире UFC 320

В ночь на 5 октября в Лас-Вегасе состоится турнир UFC 320, в главном событии которого россиянин Магомед Анкалаев постарается защитить пояс в полутяжелом весе от Алекса Перейры. Также в карде запланированы еще четыре поединка с участием выходцев из стран экс-СССР. Рассказываем о каждом.
Николай Веретенников — Пунахеле Сориано
Несмотря на русскую фамилию, Веретенников родом из Казахстана. 35-летний боец попал в UFC на коротком уведомлении, до этого не сумев победить в претендентской серии Даны Уайта. Бой с Сориано станет для Николая четвертым в UFC — ранее он проиграл Дэнни Барлоу и Остину Вандерфорду, но одолел молодого Франсиско Прадо. Большую часть поединков казахстанец выигрывает в стойке: из 13 побед девять он забрал благодаря нокаутам.
Его оппонентом станет гаваец Пунахеле Сориано — он моложе на три года, но более опытен в UFC, где провел девять поединков, выиграв пять из них. Российскому зрителю Сориано мог запомниться по поединку против Романа Копылова. Тот бой Сориано проиграл досрочно, но с тех пор реабилитировался, а последний на данный момент поединок американец выиграл за 31 секунду. Как и Веретенников, Сориано предпочитает работать в стойке, так что может получиться что-то зрелищное.
Яна Сантос (Куницкая) — Мэйси Кьяссон
Яна Куницкая — уже ветеран UFC, она выступает в промоушене больше восьми лет. Ее путь начался сразу с титульного поединка: в 2018-м чемпионку промоушена Invicta поставили против Крис Сайборг, и россиянка проиграла в первом же раунде. За последние пару лет Куницкая, которая несколько лет назад вышла замуж за бразильского бойца Тиаго Сантоса и взяла его фамилию, выиграла два боя подряд, в том числе у экс-чемпионки Миши Тейт.
Ее соперница Мэйси Кьяссон выступает в UFC с тех же времен, что и Яна. Кьяссон выиграла реалити-шоу TUF, после чего выступала стабильно, но проигрывала в важных боях, ни разу не добравшись до титульного поединка. За последние два года Мэйси выиграла два поединка и за оба получила бонусы, но затем проиграла бразильянке Кетлен Виейре.
У Сэндхэгена чуть ли не самые большие шансы побить Мераба. Он наносит ущерб так, как не умеют Умар и Ян.
Абусупьян Магомедов — Джо Пайфер
Выступающий под флагом Германии Магомедов ярко ворвался в UFC, красиво вырубив американца Дастина Штольцфуса за 19 секунд. После этого ему сразу назначили поединок против находящегося на верхушке рейтинга Шона Стрикленда. Тот бой Абус без шансов проиграл, а затем уступил еще раз недавнему претенденту Кайо Борральо. Сейчас Абусупьян идет на серии из трех уверенных побед, и бой с Пайфером укрепит его позиции в среднем весе.
Американец Пайфер подписался в UFC через DWCS. В лучшем промоушене мира он начал с трех финишей подряд, но затем уступил Джеку Херманссону. Ажиотаж вокруг Пайфера снизился, но к бою с Магомедовым он подходит с двумя победами подряд и вполне может вернуть интерес зрителей, если красиво удосрочит Абусупьяна.
Мераб Двалишвили — Кори Сэндхаген
Грузинский чемпион UFC продолжает претендовать на то, чтобы со временем стать одним из самых доминирующих обладателей пояса в истории. Пока Мераб защитил титул дважды, но сделал это так уверенно, что вопросов не осталось ни у кого. Двалишвили не проигрывает в UFC 13 боев подряд, на пути к поясу он выиграл у таких топов, как Жозе Алдо, Петр Ян и Генри Сехудо. Чемпионом грузин стал благодаря победе над Шоном О’Мэлли, в первой защите он переиграл Умара Нурмагомедова, а во второй — дал реванш О’Мэлли и в этот раз финишировал его. Мераба смело можно называть величайшим чемпионом в 61 кг — защит у него пока не больше всех, но хватает и той уверенности, с которой он побеждает претендентов.
В этот раз ему будет противостоять Кори Сэндхаген, и выглядит так, что победитель здесь очевиден. Сэндхаген — отличный боец, который классно работает в стойке и немного умеет бороться, но он проиграл всем самым серьезным соперникам Двалишвили, а это и Петр Ян, и Мераб. Сэндхагену дали титульный шанс за неимением лучшей альтернативы: Умар только что упустил свой шанс, а Петр Ян уже готовился к другому поединку.
Магомед Анкалаев — Алекс Перейра
После победы над Перейрой в марте Анкалаев дает бразильцу немедленный реванш. Магомеда долго не подпускали к бразильцу, подкидывая соперников, которых Анкалаев разбирал без особых проблем. То же самое делали и с Перейрой, но Поатан защищал пояс против бойцов, которые не составили ему почти никакой конкуренции. Когда Анкалаеву все же позволили подраться с Перейрой, он спокойно забрал титул. Бой получился скучноватым и бедным на яркие эпизоды, но победа Анкалаева сомнению не подлежит.
Перейра впервые стал чемпионом UFC на свой четвертый бой в промоушене. Алекса тщательно вели к бою с Исраэлем Адесаньей, и бразилец оправдал ожидания, нокаутировав бывшего доминирующего чемпиона. В реванше Поатан проиграл, после чего поднялся в 93 кг, где быстро забрал пояс и провел три защиты, выходя на коротком уведомлении и вырубая всех, кто попадался ему на пути. Но об Анкалаева бразилец споткнулся, и далеко не факт, что ему удастся исправить ситуацию в реванше.
Евгений Нарижный