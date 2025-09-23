Первая защита Анкалаева, новая жертва Мераба. За кем следить на турнире UFC 320

Грузинский чемпион UFC продолжает претендовать на то, чтобы со временем стать одним из самых доминирующих обладателей пояса в истории. Пока Мераб защитил титул дважды, но сделал это так уверенно, что вопросов не осталось ни у кого. Двалишвили не проигрывает в UFC 13 боев подряд, на пути к поясу он выиграл у таких топов, как Жозе Алдо, Петр Ян и Генри Сехудо. Чемпионом грузин стал благодаря победе над Шоном О’Мэлли, в первой защите он переиграл Умара Нурмагомедова, а во второй — дал реванш О’Мэлли и в этот раз финишировал его. Мераба смело можно называть величайшим чемпионом в 61 кг — защит у него пока не больше всех, но хватает и той уверенности, с которой он побеждает претендентов.