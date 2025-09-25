Жумагулов вышел на третье место в списке лучших бойцов Казахстана, Нургожай вылетел из топ-15

Первые две позиции остались без изменений: Шавкат Рахмонов (130 голосов) и Асу Алмабаев (118) удерживают лидерство. В топ-3 ворвался Жалгас Жумагулов (116), который поднялся сразу на три позиции после обретения статуса чемпиона чешского промоушена OKTAGON. В топ-5 также есть Каршыга Даутбек (115) и Бекзат Алмахан (98).