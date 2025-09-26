Младший из братьев Емельяненко вышел на свободу по УДО

37-летний спортсмен сообщил, что планирует вернуться на ринг. «Если я буду интересен, надо созвониться с промоутерами, с ребятами. Думаю вернусь на ринг. В колонии есть спортгородок. Каждый день ходил, занимался. Не так, конечно, как хотелось бы. Ну форму более-менее поддерживал», — сказал Емельяненко.