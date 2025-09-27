«Зол на Перейру, хочу избить его». Чемпион UFC Анкалаев — о вражде со звездным соперником и первой защите пояса

— Это интересная история. Я был на процедуре, вышел с нее, и мне сказали, что Перейра приходил. Я этому не придал значение. На следующее утро читаю новости, а там Перейра говорит, что я скрылся от него, спрятался. Я был такой злой, думал, как ему ответить. Сегодня увидел его, подошел и сказал: «Ну что, где я спрятался?» Он начал говорить, что ему об этом какая-то девушка сказала. В общем, что-то непонятное начал говорить.