«Зол на Перейру, хочу избить его». Чемпион UFC Анкалаев — о вражде со звездным соперником и первой защите пояса

Российский полутяжеловес Магомед Анкалаев в марте завоевал чемпионский пояс UFC, побив одного из самых хайповых бойцов промоушена — бразильца Алекса Перейру. 4 октября Анкалаев и Перейра встретятся снова — в главном событии UFC 321. И теперь уже россиянин будет защищать титул.
В преддверии этого поединка Анкалаев провел открытую тренировку и ответил на вопросы журналистов.
— Неделя боев еще не началась, но у вас уже случился конфликт. Сначала Перейра говорил, что ты его избегаешь, а потом появилось видео, где вы с ним общаетесь в UFC PI. Что между вами происходит?
— Это интересная история. Я был на процедуре, вышел с нее, и мне сказали, что Перейра приходил. Я этому не придал значение. На следующее утро читаю новости, а там Перейра говорит, что я скрылся от него, спрятался. Я был такой злой, думал, как ему ответить. Сегодня увидел его, подошел и сказал: «Ну что, где я спрятался?» Он начал говорить, что ему об этом какая-то девушка сказала. В общем, что-то непонятное начал говорить.
— Алекс называет тебя «дерьмовым чемпионом». У него со многими был конфликт, но он ни о ком так не высказывался, как о тебе. Как ты думаешь, почему он так зациклен на тебе?
— Когда он был чемпионом и избегал боя со мной, я начал его подкалывать. Сейчас он говорит всякую ерунду. Хочет привлечь внимание. Но мы на это внимание не обращаем. Мы нацелены на бой. 4 октября я ему покажу, кто здесь настоящий чемпион, и что его слова пустые.
— Но ты тоже о других плохо не говорил, а про Алекса говоришь.
— До нашего первого боя я его уважал как бойца и как соперника. Но он начал говорить всякую ерунду, после которой все уважение пропало. Я понимаю, что бывает трешток, бывает, по делу тебя задевают. А он врет и говорит то, чего не было.
— Ты сам на него сейчас иначе смотришь после всего этого?
— Я смотрю на него как на очередного соперника. Я зол на него. Я хочу его избить.
— Если вы пересечетесь в гостинице в неделю боя, между вами возможен конфликт?
— Нет. Это же он думал, что я его испугался. Я вышел, там сидел он со всей командой. Я ему говорю: «Кто сказал, что я испугался? Кто меня искал? Какие проблемы?» И начались непонятные ответы про какую-то девушку. Но если в будущем он что-то неуважительное по отношению ко мне позволит, я сделаю то, что нужно, чтобы остановить это.
— В карде с тобой дерутся Халил Раунтри и Иржи Прохазка. Что думаешь об этом бое?
— Я здесь чемпион, и мне все равно, кто выиграет. Я пока здесь, я собираюсь защищать пояс и оставаться чемпионом.
— До момента, пока ты не завоевал титул, казалось, что UFC тебя относится к тебе не так как следует. Сейчас ситуация изменилась?
— Не знаю, ценят они меня или нет, мне главное оставаться собой. Я не делаю и не говорю то, за что не могу ответить. В UFC относятся ко мне с уважением. И я отвечаю им тем же.
— В вашем первом бою с Алексом было пять раундов. Сейчас будет иначе?
— Да, этот бой будет намного легче. В прошлый раз Перейру переоценили, его возвысили. Я его почувствовал в первом бою и сейчас мне будет не так сложно.
— Вернемся к вашей встрече с Перейрой. Вы спорили с помощью онлайн-переводчика, и это кажется, странным.
— Да, это было странным. Но мы оба не очень хорошо говорим по-английски. Там был парень, который знал английский, но он не захотел переводить. Главное, что удалось донести до него то, что я хотел. И я услышал от него то, что хотел.
— Какой твой прогноз на бой?
— Думаю, мы его отключим.
— Думаешь, это будет другой Перейра?
— Думаю, что у него ничего не получится. Он уже старый, на закате. Он выходит заработать деньги. После этого он завершит.
— Когда ты пересекся с Перейрой, что ты почувствовал?
— Понял, что он нервничает. Он же сказал то, чего не было. А так не думаю, что он трус. Но вы видели, что я с ним сделал в бою. Тиктоковские разговоры никак не влияют на наш бой.
— В первом бою ты его чуть не финишировал.
— Да, он вообще везучий. Его спас гонг во втором раунде. Ничего страшного. Буду охотиться за его головой в этот раз.
— Твои тейкдауны в первом бою не проходили. Проблемы были в тебе? Или он хорошо защищался.
— Наверное, во мне. У меня была проблематичная подготовка. Плюс Перейра был чем-то намазан. Он был очень скользким. И я не мог ничего сделать.
