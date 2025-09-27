Российский боец UFC снимется в голливудском боевике с Дэнни Трехо

Ранее Шара Буллет неоднократно рассказывал, что сыграл убийцу в короткометражном голливудском фильме.
«Больше недели съемки были, я в Америку летал, в Голливуд, я был в роли убийцы. Создавали фильм короткометражный. Но мне сейчас менеджер сказал, что они нашли деньги, чтобы создать большой фильм, полнометражный. И теперь мне, видимо, еще раз надо будет полететь, доснять какие-то кадры».
Шара Буллет признался, что Дэнни Трехо — один из его любимых актеров.
«И он моим боссом был в фильме, который мне давал задание для убийства. Я был киллером, у меня там с ним конфликт в фильме возник», — приводит слова Магомедова ТАСС.
Шара Буллет провел 21 бой в смешанных единоборствах и одержал 20 побед. Его следующий поединок в UFC еще не назначен.