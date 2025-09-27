Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российский боец UFC снимется в голливудском боевике с Дэнни Трехо

Российский боец UFC Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) рассказал о своем опыте съемок в кино.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Getty Images

Ранее Шара Буллет неоднократно рассказывал, что сыграл убийцу в короткометражном голливудском фильме.

«Больше недели съемки были, я в Америку летал, в Голливуд, я был в роли убийцы. Создавали фильм короткометражный. Но мне сейчас менеджер сказал, что они нашли деньги, чтобы создать большой фильм, полнометражный. И теперь мне, видимо, еще раз надо будет полететь, доснять какие-то кадры».

Шара Буллет признался, что Дэнни Трехо — один из его любимых актеров.

«И он моим боссом был в фильме, который мне давал задание для убийства. Я был киллером, у меня там с ним конфликт в фильме возник», — приводит слова Магомедова ТАСС.

Шара Буллет провел 21 бой в смешанных единоборствах и одержал 20 побед. Его следующий поединок в UFC еще не назначен.