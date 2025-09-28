Ульберг — машина для нокаутов! Финишировал Рейеса двумя ударами

В Австралии завершился очередной турнир UFC Fight Night, в главном бою которого встречались новозеландский боец Карлос Ульберг и американец Доминик Рейес.
От этого поединка ждали многого, тем более что в целом австралийский турнир получился достаточно скучноватым. Ульберг и Рейес, оба идущие на эффектных победных сериях, должны были показать что-то действительно яркое. Вдобавок на кону стояло условное звание претендента на титульный бой в полутяжёлом весе. Ульберг — бывший кикбоксёр, который начал в UFC с поражения, но потом разобрал всех оппонентов, которых перед ним ставили. Рейес — опытнейший боец, когда-то давший невероятно конкурентный бой Джону Джонсу и успешно вернувшийся после череды неудач.
На старте схватки оппоненты не торопились. В первые две минуты зрители не увидели никакой активности, кроме редких ударов по воздуху. Постепенно бойцы всё-таки стали периодически попадать — Ульберг выглядел более точным и пару раз неплохо достал Рейеса. А на последней минуте первого раунда внезапно финишировал оппонента: комбинация из левого прямого и правого бокового отправила Доминика в нокаут! Рейес не был полностью выключен, однако было ясно, что продолжать бой он не сможет.
Таким образом, Ульберг становится главным претендентом на титульный бой. Уже через неделю, кстати, станет известен его потенциальный оппонент: Магомед Анкалаев и Алекс Перейра проведут реванш на UFC 320. Одно ясно точно — ни россиянину, ни бразильцу легко с Карлосом не будет. Этот парень очень опасен.