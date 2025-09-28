Ульберг — машина для нокаутов! Финишировал Рейеса двумя ударами

От этого поединка ждали многого, тем более что в целом австралийский турнир получился достаточно скучноватым. Ульберг и Рейес, оба идущие на эффектных победных сериях, должны были показать что-то действительно яркое. Вдобавок на кону стояло условное звание претендента на титульный бой в полутяжёлом весе. Ульберг — бывший кикбоксёр, который начал в UFC с поражения, но потом разобрал всех оппонентов, которых перед ним ставили. Рейес — опытнейший боец, когда-то давший невероятно конкурентный бой Джону Джонсу и успешно вернувшийся после череды неудач.