Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Не впечатлён». Дана Уайт объяснил решение не брать в UFC бойца из команды Хабиба

Генеральный директор UFC Дана Уайт объяснил решение не подписывать контракт с российским бойцом Рашидом Вагабовым, одержавшим победу на турнире Претендентской серии.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Чемпионат.com

Генеральный директор UFC Дана Уайт объяснил решение не подписывать контракт с российским бойцом Рашидом Вагабовым, одержавшим победу на турнире Претендентской серии.

Напомним, Вагабов сразился с бразильцем Паулу Энрике, выиграв единогласным решением судей (30−27, 30−27, 30−27).

«Если ты разговариваешь со мной посреди боя и обещаешь стать чемпионом, но при этом не можешь финишировать соперника, являясь фаворитом 8 к 1, я не буду впечатлён», — сказал Уайт в эфире ESPN.

Рашиду Вагабову 27 лет. Россиянин, член команды Хабиба Нурмагомедова, дебютировал как профессионал в 2019 году. Всего на его счету 15 побед и два поражения.