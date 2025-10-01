Сехудо: Двалишвили должен подраться с другим чемпионом UFC, если победит Сэндхагена

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо считает, что действующий обладатель титула в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили должен сразиться с другим чемпионом в случае победы над американцем Кори Сэндхагеном.