Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сехудо: Двалишвили должен подраться с другим чемпионом UFC, если победит Сэндхагена

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо считает, что действующий обладатель титула в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили должен сразиться с другим чемпионом в случае победы над американцем Кори Сэндхагеном.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Чемпионат.com

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо считает, что действующий обладатель титула в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили должен сразиться с другим чемпионом в случае победы над американцем Кори Сэндхагеном.

«Я верю, что в случае победы над Кори Сэндхагеном Мераб должен задуматься о бое с другим чемпионом — либо позволить Пантоже подняться, либо бросить вызов Волкановски в полулегком весе ради статуса двойного чемпиона», — написал Сехудо в социальных сетях.

Напомним, поединок Двалишвили — Сэндхаген состоится 5 октября на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (США).