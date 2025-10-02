Ричмонд
Макгрегор пообещал изолироваться на полгода перед турниром в Белом доме: «Звонки будут оставаться без ответа»

Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор заявил о готовности провести тщательную подготовку к выступлению на турнире в Белом доме.

Источник: Getty Images

Ожидается, что такое уникальное мероприятие пройдет летом 2026 года в честь 250-летия США.

"До турнира в Белом доме остается около восьми месяцев. Думаю, подготовка станет для меня полугодичной операцией. Мне потребуется именно полгода, чтобы выйти на бой максимально готовым. Я сконцентрирован на этой возможности. В прошлый раз я был в невероятном состоянии, но всего один пробел в концентрации привел к травме. Я готов исправиться за ту ситуацию.

Я не испытываю иллюзий насчет того, что значит всерьез подготовиться к столь громкому турниру. Поэтому меня ждет период изоляции, когда звонки будут оставаться без ответа. Мои люди понимают, как это все должно выглядеть. Мне нужно будет проделать большую работу", — сказал Макгрегор журналистам.

37-летний Макгрегор не выходил в октагон с 2021 года.