Макгрегор пообещал изолироваться на полгода перед турниром в Белом доме: «Звонки будут оставаться без ответа»

Ожидается, что такое уникальное мероприятие пройдет летом 2026 года в честь 250-летия США.
"До турнира в Белом доме остается около восьми месяцев. Думаю, подготовка станет для меня полугодичной операцией. Мне потребуется именно полгода, чтобы выйти на бой максимально готовым. Я сконцентрирован на этой возможности. В прошлый раз я был в невероятном состоянии, но всего один пробел в концентрации привел к травме. Я готов исправиться за ту ситуацию.
Я не испытываю иллюзий насчет того, что значит всерьез подготовиться к столь громкому турниру. Поэтому меня ждет период изоляции, когда звонки будут оставаться без ответа. Мои люди понимают, как это все должно выглядеть. Мне нужно будет проделать большую работу", — сказал Макгрегор журналистам.
37-летний Макгрегор не выходил в октагон с 2021 года.