Макгрегор пообещал изолироваться на полгода перед турниром в Белом доме: «Звонки будут оставаться без ответа»

"До турнира в Белом доме остается около восьми месяцев. Думаю, подготовка станет для меня полугодичной операцией. Мне потребуется именно полгода, чтобы выйти на бой максимально готовым. Я сконцентрирован на этой возможности. В прошлый раз я был в невероятном состоянии, но всего один пробел в концентрации привел к травме. Я готов исправиться за ту ситуацию.