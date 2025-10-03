Чемпион UFC Анкалаев объяснил доминирование дагестанских бойцов: «Результат неизбежен»

Анкалаев является выходцем из дагестанского села Телетль.
«Вера для мусульманина — это самое важное. Ты понимаешь: как бы ты ни трудился, если Всевышний не дает, этого не будет. Просто полагаешься на Всевышнего. А так, мы создаем причины — много тренируемся, у нас большая конкуренция, залы переполнены. Поэтому где есть вера, где создают причины — там результат неизбежен», — заявил Анкалаев в интервью Нине Драме.
В воскресенье, 5 октября, Магомед Анкалаев проведет титульный реванш UFC в полутяжелом весе против бразильца Алекса Перейры на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (США).
