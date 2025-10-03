Ричмонд
Чемпион UFC Анкалаев объяснил доминирование дагестанских бойцов: «Результат неизбежен»

Российский боец, чемпион UFC в полутяжелом весе Магомед Анкалаев прокомментировал доминирование уроженцев Дагестана в смешанных единоборствах.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Getty Images

Анкалаев является выходцем из дагестанского села Телетль.

«Вера для мусульманина — это самое важное. Ты понимаешь: как бы ты ни трудился, если Всевышний не дает, этого не будет. Просто полагаешься на Всевышнего. А так, мы создаем причины — много тренируемся, у нас большая конкуренция, залы переполнены. Поэтому где есть вера, где создают причины — там результат неизбежен», — заявил Анкалаев в интервью Нине Драме.

В воскресенье, 5 октября, Магомед Анкалаев проведет титульный реванш UFC в полутяжелом весе против бразильца Алекса Перейры на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (США).

Узнать больше по теме
Биография Магомеда Анкалаева: карьера и личная жизнь бойца UFC
В марте этого года многие любители спорта впервые для себя открыли имя Магомеда Анкалаева, а помогла им в этом победа спортсмена из России над Алексом Перейрой в титульном поединке. Но и до этого уроженец Дагестана имел высокий статус в UFC. Биография спортсмена — это непростой путь в разных лигах, где доказывать свой уровень иногда приходилось с большим трудом.
Читать дальше