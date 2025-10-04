Усман Нурмагомедов заявил после победы, что Хьюз недооценил его

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Российский боец Усман Нурмагомедов после защиты чемпионского титула Профессиональной бойцовской лиги (PFL) в поединке с ирландцем Полом Хьюзом заявил, что выиграл все пять раундов боя.
Поединок прошел в пятницу в Дубае и завершился победой россиянина единогласным решением судей. После объявления судейских оценок Хьюз показал, что не согласен с решением.
«Потрясающее чувство, я победил перед своим отцом и защитил титул. Я думаю, что выиграл все раунды, но это был очень сложный бой с очень тяжелым соперником. Я не недооценил тебя, но думаю, что в этот раз ты меня недооценил», — сказал после боя Нурмагомедов.
Спортсмены встречались во второй раз. Первый поединок прошел в январе и также завершился победой россиянина решением судей.
В активе 27-летнего Нурмагомедова теперь 20 побед и ни одного поражения, один бой признан несостоявшимся. Двоюродный брат члена Зала славы UFC Хабиба Нурмагомедова в четвертый раз защитил чемпионский титул. На счету 28-летнего Хьюза 14 побед при трех поражениях.