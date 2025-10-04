Ричмонд
Хабиб раскрыл, через сколько лет Усман Нурмагомедов выйдет на свой пик

Хабиб Нурмагомедов: Усман Нурмагомедов выйдет на свой пик через пять-шесть лет.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: AP 2024

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и тренер Хабиб Нурмагомедов заявил, что его двоюродный брат Усман Нурмагомедов должен выйти на пик своей карьеры через пять-шесть лет.

В пятницу Усман Нурмагомедов в четвертый раз защитил чемпионский титул Профессиональной бойцовской лиги (PFL) в легком весе, победив во второй раз судейским решением ирландца Пола Хьюза.

«Спасибо Полу. Из-за него мы заставляли Усмана работать по полной. Поединок в январе был нелегким, и сегодня мы показали, какую работу провели. У него еще много времени, ему сейчас 27 лет, через 5−6 лет он будет на своем пике. Мы долго будем здесь, нас будет сложно выгнать из этой клетки, потому что мы тренируемся каждый день», — сказал Хабиб Нурмагомедов после боя.

На счету 27-летнего Усмана Нурмагомедова 20 побед и ни одного поражения, еще один поединок признан несостоявшимся.

Узнать больше по теме
Биография Усмана Нурмагомедова: карьера и личная жизнь бойца Bellator и PFL
Усман Нурмагомедов — один из самых перспективных спортсменов смешанного стиля из России. Это непобежденный в Bellator боец, которого многие уже ждут в UFC. Пока в его биографии есть только один чемпионский пояс, и в нашем материале мы расскажем, как он пришел к доминированию в одной из самых раскрученных лиг мира.
Читать дальше