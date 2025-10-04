Хабиб раскрыл, через сколько лет Усман Нурмагомедов выйдет на свой пик

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и тренер Хабиб Нурмагомедов заявил, что его двоюродный брат Усман Нурмагомедов должен выйти на пик своей карьеры через пять-шесть лет.
В пятницу Усман Нурмагомедов в четвертый раз защитил чемпионский титул Профессиональной бойцовской лиги (PFL) в легком весе, победив во второй раз судейским решением ирландца Пола Хьюза.
«Спасибо Полу. Из-за него мы заставляли Усмана работать по полной. Поединок в январе был нелегким, и сегодня мы показали, какую работу провели. У него еще много времени, ему сейчас 27 лет, через 5−6 лет он будет на своем пике. Мы долго будем здесь, нас будет сложно выгнать из этой клетки, потому что мы тренируемся каждый день», — сказал Хабиб Нурмагомедов после боя.
На счету 27-летнего Усмана Нурмагомедова 20 побед и ни одного поражения, еще один поединок признан несостоявшимся.