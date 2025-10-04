Ричмонд
Перейра за 16 часов набрал 12,5 кг перед титульным реваншем против Анкалаева (видео)

Бразильский боец UFC Алекс Перейра показал невероятный набор веса перед титульным реваншем против россиянина Магомеда Анкалаева.

Источник: Mike Roach/Zuffa LLC

Вчера, 3 октября, во время официальной процедуры взвешивания Перейра показал массу тела 92,75 килограммов и уложился в лимит полутяжелого дивизиона. Через 16 часов Алекс вновь встал на весы — на сей раз циферблат показал 105,4 килограммов.

Алекс Перейра и Магомед Анкалаев подерутся за пояс чемпиона UFC в полутяжелом весе на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (США) завтра, 5 октября.

В первом бою в марте Перейра проиграл Анкалаеву единогласным решением судей.

