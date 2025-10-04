Перейра за 16 часов набрал 12,5 кг перед титульным реваншем против Анкалаева (видео)

Вчера, 3 октября, во время официальной процедуры взвешивания Перейра показал массу тела 92,75 килограммов и уложился в лимит полутяжелого дивизиона. Через 16 часов Алекс вновь встал на весы — на сей раз циферблат показал 105,4 килограммов.
Алекс Перейра и Магомед Анкалаев подерутся за пояс чемпиона UFC в полутяжелом весе на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (США) завтра, 5 октября.
В первом бою в марте Перейра проиграл Анкалаеву единогласным решением судей.
