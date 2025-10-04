Ричмонд
Хабиб Нурмагомедов: «Усман выйдет на пик только через пять-шесть лет. Представьте, каким крутым он тогда будет»

Реванш между Нурмагомедовым и Полом Хьюзом возглавил турнир PFL Champions Series 3, который состоялся 3 октября в Дубае. Нурмагомедов победил единогласным решением судей.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Спортс"

"В первую очередь я хочу поблагодарить Хьюза. Именно из-за него мы гоняли Усмана на протяжении восьми месяцев. Прошлый бой был тяжелым, но в этот раз мы показали, что стали лучше. А еще мы сегодня доказали, что Усману есть куда расти, это не предел.

Ему только 27 лет. Он выйдет на пик через пять-шесть лет. Представьте себе, каким крутым он тогда будет. Это только начало", — сказал бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

Усман Нурмагомедов — о защите Хьюза: «Он очень скользкий был. Вазелином намазался, что ли».

Спорная победа Усмана за титул: трижды засадил сопернику в пах, а один из судей отдал ему все раунды.

