«Давай сделаем это»: Ян принял вызов чемпиона UFC

В воскресенье Двалишвили на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе одержал победу над американцем Кори Сэндхагеном раздельным судейским решением и защитил звание чемпиона легчайшего дивизиона организации. После поединка грузинский боец выразил желание провести бой против Яна в декабре. В марте 2023 года на турнире UFC Fight Night 221 Двалишвили победил россиянина единогласным судейским решением.
«Давай сделаем это», — написал Ян в сториз Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская). «Хорошая попытка со стороны Кори, но Мераб был лучше. Не могу дождаться, чтобы проверить его в следующем поединке», — сообщил россиянин в социальной сети X.
На счету 32-летнего Яна 19 побед и пять поражений. Последний бой россиянина состоялся в июле на турнире UFC on ABC 9. Тогда он одолел американца Маркуса Макги единогласным судейским решением. Боец победил в трех поединках подряд. Ян является бывшим обладателем чемпионского пояса в легчайшем весе.
