В UFC не осталось российских чемпионов

После поражения Магомеда Анкалаева от бразильца Алекса Перейры в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) не осталось российских чемпионов.

Источник: Reuters

Ислам Махачев отказался от пояса в легком весе ради боя с австралийцем Джеком Делла Маддаленой и официально поднялся в полусредний дивизион. Уроженцы России Валентина Шевченко и Хамзат Чимаев являются уроженцами России, но выступают за другие страны. Чимаев представляет ОАЭ, а Шевченко представляет Киргизию.

Для Анкалаева поражение в бою против Перейры стало вторым в карьере при 21 победе, одной ничьей и одном бое без результата.

4 октября российский боец смешанного стиля Усман Нурмагомедов одержал победу в главном бою PFL Champions Series 3 над ирландцем Полом Хьюзом и завоевал вакантный титул промоушена в полулегком весе. Брат Хабиба Нурмагомедова победил единогласным решением арбитров. При этом один судья отдал ему все пять раундов, другой — четыре, а третий — три (50−45, 49−46, 48−47). Эта победа стала для Усмана 20-й в 20 поединках в смешанных единоборствах.

