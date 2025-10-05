В UFC не осталось российских чемпионов

4 октября российский боец смешанного стиля Усман Нурмагомедов одержал победу в главном бою PFL Champions Series 3 над ирландцем Полом Хьюзом и завоевал вакантный титул промоушена в полулегком весе. Брат Хабиба Нурмагомедова победил единогласным решением арбитров. При этом один судья отдал ему все пять раундов, другой — четыре, а третий — три (50−45, 49−46, 48−47). Эта победа стала для Усмана 20-й в 20 поединках в смешанных единоборствах.