Трамп анонсировал бой UFC на территории Белого дома

ВАШИНГТОН, 5 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что поединок UFC на территории Белого дома состоится 14 июня в 2026 году.

Источник: Reuters

«Четырнадцатого июня в следующем году у нас будет большой бой UFC прямо на территории Белого дома», — сказал Трамп, выступая на параде в честь ВМС США в штате Вирджиния.

Трансляцию мероприятия вел Белый дом.

Ранее бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор заявил, что получит 100 миллионов долларов и 100 «золотых виз» США за бой на турнире UFC, который пройдет на территории Белого дома в Вашингтоне.

Трамп анонсировал бой за звание чемпиона UFC на лужайке перед Белым домом в честь 250-летия страны. Ожидается, что бой пройдет на газоне у Белого дома, однако пока не подтверждены ни официальные разрешения, ни логистические детали. Макгрегор заявил, что в рамках этого турнира проведет поединок против американца Майка Чендлера.

Макгрегору 37 лет. В июле 2021 года он получил перелом ноги в поединке против американца Дастина Порье на турнире UFC 264 и с тех пор не провел ни одного боя. В его активе 22 победы при 6 поражениях в ММА, ранее он владел чемпионскими поясами UFC в легком и полулегком дивизионах. Чендлеру 39 лет, на его счету 23 победы и 10 поражений.