Трамп анонсировал бой UFC на территории Белого дома

Макгрегору 37 лет. В июле 2021 года он получил перелом ноги в поединке против американца Дастина Порье на турнире UFC 264 и с тех пор не провел ни одного боя. В его активе 22 победы при 6 поражениях в ММА, ранее он владел чемпионскими поясами UFC в легком и полулегком дивизионах. Чендлеру 39 лет, на его счету 23 победы и 10 поражений.