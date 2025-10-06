Ричмонд
UFC объявил следующий бой Асу Алмабаева

Появился анонс боя казахстанского бойца Асу Алмабаева (22−3) и американца Алекса Переса (25−9), сообщают Vesti.kz.

Источник: UFC

Поединок, запланированный на 22 ноября, пройдет в легчайшем весе на турнире UFC Fight Nigts в Дохе (Катар). Это будет первый ивент, который примет Катар.

Для Алмабаева предстоящий поединок станет продолжением его победной серии. 26 июля казахстанец уверенно разобрался с перуанцем Хосе Очоа (8−2), выиграв единогласным решением судей.

Его соперник, напротив, не появлялся в октагоне более года. Последний бой американец провёл 15 июня 2024 года, уступив Тацуро Тайре (17−1) и получив серьёзную травму колена.