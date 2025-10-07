Ричмонд
Райан Гарсия: «У Головкина никогда не было больших побед. Кого он вообще побеждал?»

«У Головкина никогда не было больших побед. Кого он вообще побеждал? Единственное, в чем могу отдать должное — он долгое время был суперзвездой бокса. Но я не вижу его как бойца уровня Зала славы», — сказал боксер Райан Гарсия.

43-летний казахстанец провел последний бой в 2022 году — проиграл Саулю Альваресу единогласным решением судей.

Головкин — о возможном возврашении: «Да, почему бы и нет? Когда и с кем? Это тайна».