Райан Гарсия: «У Головкина никогда не было больших побед. Кого он вообще побеждал?»

43-летний казахстанец провел последний бой в 2022 году — проиграл Саулю Альваресу единогласным решением судей.
Головкин — о возможном возврашении: «Да, почему бы и нет? Когда и с кем? Это тайна».
«У Головкина никогда не было больших побед. Кого он вообще побеждал? Единственное, в чем могу отдать должное — он долгое время был суперзвездой бокса. Но я не вижу его как бойца уровня Зала славы», — сказал боксер Райан Гарсия.
