«Повелся на провокацию, три раза ударил, он весь переломался…» Иван Емельяненко после освобождения: братья, срок, бой со Шлеменко

В комментариях часто пишут, что Иван — «это кто-то между Федором и Александром». Ростом он где-то 188 см — ниже Александра (193), но выше Федора (183), то есть ровно посередине между ними. Фигура не заплывшая, но и мышцами не бугрится — как и у братьев, когда они выступали в Pride. Лицом похож на обоих, а вот по голосу — копия Александра. По манере общения — тоже где-то посередине. Взгляд не такой лихой, как у Александра, и не такой холодно-сосредоточенный, как у Федора (но тут у Федора — по ситуации, в кругу своих он очень теплый человек). Смотрит Иван прямо в глаза. Не готов поливать всех подряд, как Александр, но при этом и не настолько осторожен в выражениях, как Федор времен выступлений в ММА. Вот и про тюремный срок Иван рассказал как есть.