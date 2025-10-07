«Повелся на провокацию, три раза ударил, он весь переломался…» Иван Емельяненко после освобождения: братья, срок, бой со Шлеменко

Про Ивана Емельяненко было известно очень мало, буквально какие-то обрывки, пока в 2023-м он не вознамерился проводить бои. В мае того года он дал большое интервью «СЭ», наконец, рассказав о себе (и о братьях, конечно же, тоже), потом провел три боя, но в ноябре 2024-го угодил в тюрьму — за избиение. Недавно Иван освободился (УДО) и в коротком интервью «Известиям», сразу после выхода на свободу, дал понять, что не против снова запустить карьеру бойца.
Ивану помогает промоутер Владимир Хрюнов. У Хрюнова есть своя лига WTKF — это бои в стойке с работой в партере максимум 30 секунд. На днях турнир WTKF прошел в подмосковном Краснознаменске — памяти героя ВОВ Аркадия Атманских. Тут надо сказать, что Краснознаменск — город закрытый, военный, вход туда разрешается только по пропускам. Очень чисто, очень аккуратно, ухоженные дворы, в приятном парке есть лесополоса с величественными подмосковными елями, какие в Москве редко встретишь. У пруда — благоустроенная территория, спортплощадки. У другого пруда — песчаный пляж. Безопасно. Очень подходящий город для спокойной, комфортной жизни.
Портит впечатление разве что обилие вентфасада на домах — материала, который обезличил уже тысячи зданий в России. Зачем-то завентфасадили и Дом офицеров, качественный советский ДК, где сейчас проводятся разные представления (например, 5 октября было выступление инструментального ансамбля, который исполняет рок-хиты и метал-хиты — «Металлики», «Айрон Мэйден»
Теперь о самом турнире. Бились на ковре, три раунда по три минуты, вокруг ковра столпились дети, воспитанники школ единоборств. Хоть и дрались бойцы совсем неизвестные, ребята смотрели бои увлеченно. Один темноволосый мальчишка не заметил момент с то ли нокдауном, то ли намеренным желанием бойца упасть на спину для последующего удушения треугольником. Зато заметил, что я снимал бой на телефон, и попросил показать запись, чтобы понять — а что ж там произошло? А другой мальчишка, светловолосый, плюхнулся на кресло в первом ряду, уплетая бутерброд. Увы, его быстро согнали: «Тут камеры снимают, телевидение, а он колбасу ест!».
В этом самом первом ряду сидел Иван Емельяненко, Хрюнов представил его как почетного гостя. Прошли два боя, и мы с Иваном отошли в коридор — чтобы немного поговорить в спокойной обстановке.
В комментариях часто пишут, что Иван — «это кто-то между Федором и Александром». Ростом он где-то 188 см — ниже Александра (193), но выше Федора (183), то есть ровно посередине между ними. Фигура не заплывшая, но и мышцами не бугрится — как и у братьев, когда они выступали в Pride. Лицом похож на обоих, а вот по голосу — копия Александра. По манере общения — тоже где-то посередине. Взгляд не такой лихой, как у Александра, и не такой холодно-сосредоточенный, как у Федора (но тут у Федора — по ситуации, в кругу своих он очень теплый человек). Смотрит Иван прямо в глаза. Не готов поливать всех подряд, как Александр, но при этом и не настолько осторожен в выражениях, как Федор времен выступлений в ММА. Вот и про тюремный срок Иван рассказал как есть.
— По своей глупости ударил человека три раза. А ему, наркоману, этих трех ударов хватило — он весь переломался. По своей ошибке, по своей глупости ударил.
— Писали, что этот человек тебя спровоцировал.
— Да. Но можно повестись на провокацию, а можно не повестись. Можно было постараться словесно, но словесно у меня не получилось. Можно было дать ему затрещину — и успокоиться на этом. Никто не думал, что так получится… Меня по УДО выпустили.
Иван живет в родном Старом Осколе. Там находится дворец спорта им. Александра Невского, где базируется команда Федора. Когда-то Иван тренировался с Федором, еще в 2005-м, 17-летним, ездил с ним на сборы в Кисловодск, выступал по боевому самбо. Сейчас Иван тренироваться в Старом Осколе не хочет. Когда возобновил спортивную карьеру два года назад, он тренировался то в Екатеринбурге, то в Москве. Теперь же планирует поехать в Санкт-Петербург, где жил в 2000-е и учился в институте им. Лесгафта.
— Думаю выступить, как только форму наберу. Не знаю еще где, не знаю, по каким правилам. Через какой период — тоже не знаю. Сейчас только приступаю к тренировкам. В целом единоборства (имеет в виду ММА. — Прим. «СЭ») мне интереснее, но к ним и подготовка дольше. Быстрее будет выступить по правилам бокса — или по чему-то такому. Сейчас начну тренироваться и решу, со спортом я свяжу жизнь или уйду в какое-либо другое дело. Пока хочу связать ее со спортом.
Иван говорит, что поддерживает отношения со старшими братьями.
— Как дела у Александра?
— В больнице лежит. Не все так хорошо у него, как хотелось бы. Дай бог, поправится.
— Хотел бы, чтобы Александр был твоим секундантом, если у тебя будет бой?
— Да, было бы неплохо.
— А вот Федора там не увидеть.
— Да, Федор вряд ли пошел бы.
— С Федором у вас какие отношения?
— Братские отношения. В Осколе не получилось увидеться, но созванивались. Созваниваемся, все хорошо.
ММА-журналист Александр Лютиков предложил провести бой Ивана Емельяненко и Александра Шлеменко, легендарного для России бойца, который в последние годы стал едва ли не врагом Федора Емельяненко (а уж сколько раз он резко высказывался в адрес Александра Емельяненко… но так много кто высказывался). Разница в опыте между Иваном и Шлеменко колоссальная. Но Ивану хочется встретиться со Шлеменко.
— Да, мне интересен такой бой. Мне уже предлагали поединок со Шлеменко, но я тогда сказал, что еще не готов, дайте мне еще потренироваться, сказал, что мне еще рано с ним. Это после моего третьего боя мне предлагали с ним подраться (в 2024 году. — Прим. «СЭ»). У него большой опыт, была серьезная оппозиция, он на хорошем уровне. Было бы неплохо, если бы я составил ему конкуренцию, если бы я дорос до него.
— Что он задевал Федора — это для тебя раздражитель?
— Да, я слышал, что Александр как-то… не знаю, это их ситуация. С одной стороны, меня задевает, когда трогают моих братьев. С другой — я злости к людям из-за этого не испытываю.
Владимир же Хрюнов, услышав про идею о бое Ивана и Шлеменко, сразу выпалил: «Лютиков пусть и дерется со Шлеменко!».
— А почему не Иван?
— Они находятся в разной боксерской поре, и тут не нужно фантазировать. Александр Шлеменко — большое имя. Думаю, если получится, то мы в рамках «Бойцовского клуба» 19 декабря проведем бой Шлеменко и покажем его по телеканалу «РЕН ТВ». Переговоры я уже веду.
— На Ивана какие планы?
— Сейчас мы разговаривали о том, что, вероятнее всего, он поедет в Санкт-Петербург, начнет тренироваться. Посмотрим, как у него пойдет восстановление рефлексов, как успокоится его душа. Сейчас вы присутствуете у меня на турнире, они проходят ежемесячно, и если мы будем планировать его бой, то, скорее всего, он пройдет на таком турнире. У нас уже есть даты — 15 ноября, 5 декабря. Как говорит Саша Емельяненко, от такой фамилии у многих идет дрожь. Фамилию подводить не надо. Иван прежде всего человек, которому мы очень рады. Когда он будет готов, мы подберем ему что-то интересное, что-нибудь вкусненькое.
Федор Емельяненко в свои 49 в хорошей форме, он делает выходы силой на турнике, спаррингует, хочет провести бой по правилам бокса. Но этому бою есть препятствия. Во-первых, мало подходящих соперников. В-вторых, те потенциальные соперники, что есть, требуют большие деньги, а промоутеров, готовых такие деньги заплатить, — нет. Александр Емельяненко несколько раз восставал из пепла, но теперь сделать это стало совсем сложно — если раньше нужно было победить алкоголь, то теперь он перенес серьезную операцию и вот снова лежит в больнице. Так что Иван, если найдет силы на усердные тренировки, вполне вероятно, будет последним братом Емельяненко, кого мы увидим в клетке/на ринге. Вряд ли его соперником будет Шлеменко, вряд ли это будут какие-то другие большие бои, но без внимания фамилия Емельяненко точно не останется.
