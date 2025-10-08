Макгрегор дисквалифицирован на полтора года за пропуски допинговых тестов UFC. Вернется в 2026-м к бою у Белого дома?

С 1 января 2024 года самый популярный бойцовский промоушен прекратил сотрудничество с Антидопинговым агентством США, которое тестировало бойцов UFC по кодексу ВАДА с 2015 года. Согласно международным антидопинговым правилам, спортсмен в случае возобновления карьеры должен провести в пуле тестирования не меньше полугода и сдать как минимум две пробы на допинг, прежде чем снова участвовать в соревнованиях. Конор собирался нарушить этот порядок, планируя вернуться после полученного в 2021-м перелома. Сделать для звездного бойца исключение USADA не согласилось.