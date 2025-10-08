Макгрегор дисквалифицирован на полтора года за пропуски допинговых тестов UFC. Вернется в 2026-м к бою у Белого дома?

Конор Макгрегор получил 18-месячную дисквалификацию за нарушение антидопинговой политики UFC. Дисквалификация связана не с положительными допинг-пробами ирландского бойца, а с его недоступностью для тестирования. По данным организации Combat Sports Anti-Doping (CSAD), в течение 12 месяцев 2024 года Конор провалил три попытки взять у него биологические образцы.
В организации квалифицировали действия Макгрегора как «нарушение в предоставлении информации о местонахождении». CSAD требует, чтобы спортсмены во внесоревновательный период оставляли контролерам актуальную информацию о своем местонахождении, чтобы в любой момент можно было связаться с ними и взять образцы. Тесты, назначенные на 13 июня, 19 и 20 сентября 2024 года, Макгрегор не прошел без уважительной причины.
В заявлении на сайте указано, что стандартная санкция при трех таких нарушениях — 24 месяца, но ее сократили на 6 месяцев из-за сотрудничества Макгрегора с антидопинговой организацией, признания ответственности и предоставления подробной информации, которая, по мнению CSAD, помогла прояснить причины пропусков.
Таким образом, срок отстранения от соревнований начался 20 сентября 2024 года (дата третьего инцидента) и завершится 20 марта 2026 года. Это означает, что Конор будет готов к боям уже весной 2026 года. В СМИ обсуждается возможность его участия в шоу UFC на территории Белого дома (UFC White House), которое планируется на 14 июня 2026 года, в 80-й день рождения президента США Дональда Трампа.
Раньше UFC уже меняли правила из-за Конора. Теперь все проще
С 1 января 2024 года самый популярный бойцовский промоушен прекратил сотрудничество с Антидопинговым агентством США, которое тестировало бойцов UFC по кодексу ВАДА с 2015 года. Согласно международным антидопинговым правилам, спортсмен в случае возобновления карьеры должен провести в пуле тестирования не меньше полугода и сдать как минимум две пробы на допинг, прежде чем снова участвовать в соревнованиях. Конор собирался нарушить этот порядок, планируя вернуться после полученного в 2021-м перелома. Сделать для звездного бойца исключение USADA не согласилось.
«Мы четко и твердо заявили UFC, что не должно быть никаких исключений со стороны промоушена для боя Макгрегора до тех пор, пока он не сдаст два отрицательных теста на допинг и не пробудет в пуле по крайней мере шесть месяцев», — сообщил гендиректор USADA Трэвис Тайгарт.
Подобная бескомпромиссность не устроила президента UFC Дана Уайта, который потерял на отмене боя Конора большие деньги. В итоге контракт USADA был разорван, а независимым управлением антидопинговой программы организации теперь занимается CSAD, что позволило упростить условия возвращения Макгрегора в октагон.
Чем сейчас занят Макгрегор
Конор не принимал участия в соревнованиях с 2021 года — с тех пор, когда сломал ногу в бою с Дастином Порье. Запланированный в 2024 году бой с Майклом Чендлером в Лас-Вегасе сорвался из-за того, что ирландец сломал палец.
«Мы были чертовски готовы к этому бою, но допустили потерю концентрации. Я участвовал в тренировке без полного защитного снаряжения и ударил пальцем ноги о локоть, сломав палец», — написал Макгрегор в соцсетях.
В марте 2025-го боец объявил, что собирается баллотироваться на пост президента Ирландии, выступая с популистскими лозунгами против нового соглашения ЕС по миграции, но уже в сентябре отказался от участия в выборах. Макгрегор отметил, что был искренним в своих намерениях, но после тщательного обдумывания и консультаций с семьей отказался от своего решения.
Сейчас же 37-летний ирландец полностью сосредоточился на подготовке к своему возвращению в UFC и бою с Чендлером на турнире, который может состояться в уникальной локации — в Вашингтоне на территории Белого дома, который исторически является резиденцией главы США.
Автор: Максим Слекишин