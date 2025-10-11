Ричмонд
Перейра сломал стопу в чемпионским бою UFC с Анкалаевым

Чемпион UFC в полутяжелом весе заявил, что пока не знает, сколько времени потребуется на восстановление.

Источник: РБК Спорт

Чемпион UFC в полутяжелом весе бразилец Алекс Перейра сообщил, что получил перелом стопы в бою-реванше с россиянином Магомедом Анкалаевым.

«Я сделал рентген в Лас-Вегасе и МРТ здесь, в Рио-де-Жанейро, и у меня перелом стопы. Но я все еще не знаю, что будет дальше и сколько времени потребуется на восстановление», — цитирует Перейру MMAFighting.

По словам Перейры, ему интересен турнир в Белом доме, который запланирован на июнь 2026 года.

Анкалаев 5 октября потерял чемпионский титул UFC в полутяжелом весе, уступив в бое-реванше Перейре техническим нокаутом в первом раунде.