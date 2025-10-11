«Я понесу наследие Федора». Молодой русский тяж выиграл все в боевом самбо и нацелился на ММА

О Михаиле Кашурникове в ММА-сфере знают пока совсем немного, но для самбистов он настоящая звезда. 27-летний русский тяжеловес уже стал заслуженным мастером спорта по самбо и боевому самбо, двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом России. И если вам кажется, что это звучит неубедительно, то мнение должно поменяться после просмотра оппозиции Михаила. На ЧР-2025 он победил в финале Михаила Мохнаткина, в прошлом году одолел в финале Дениса Гольцова, а в 2023-м на пути к золоту прошел Кирилла Сидельникова. На прошлом чемпионате мира Кашурников провел три поединка и выиграл все досрочно, суммарно — за четыре минуты.