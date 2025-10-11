«Я понесу наследие Федора». Молодой русский тяж выиграл все в боевом самбо и нацелился на ММА

О Михаиле Кашурникове в ММА-сфере знают пока совсем немного, но для самбистов он настоящая звезда. 27-летний русский тяжеловес уже стал заслуженным мастером спорта по самбо и боевому самбо, двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом России. И если вам кажется, что это звучит неубедительно, то мнение должно поменяться после просмотра оппозиции Михаила. На ЧР-2025 он победил в финале Михаила Мохнаткина, в прошлом году одолел в финале Дениса Гольцова, а в 2023-м на пути к золоту прошел Кирилла Сидельникова. На прошлом чемпионате мира Кашурников провел три поединка и выиграл все досрочно, суммарно — за четыре минуты.
В детстве Михаил нередко проигрывал турниры, но это не заставило его бросить спорт. Воспитанник школы «Самбо-70» тренировался больше всех, оставался после занятий, читал книги о спорте и психологии. Сам Кашурников говорит, что никогда не считал себя талантливым — скорее просто упрямым. Со временем Михаил начал выигрывать, а сегодня он, бесспорно, лучший тяжеловес мира в боевом самбо. Его техника проста и эффективна — он бросает соперников с такой скоростью и силой, что схватки редко длятся дольше пары минут.
Несмотря на успехи, Михаил давно думает о переходе в ММА. Он планировал дебютировать еще два года назад, но помешали травмы и плотный график соревнований. В самбо у него до десяти стартов в год — подготовиться к профессиональному бою при таком режиме непросто. В декабре прошлого года он должен был дебютировать в ММА на турнире Fight Nights, но за неделю до этого повредил плечо, однако выступил на чемпионате мира и выиграл.
Кашурников понимает, что времена изменились. Раньше самбисты легко адаптировались к ММА, но сейчас этот спорт стал более сложным и комплексным. В боевом самбо многое решает бросок, а в клетке важнее умение бороться у сетки и работать в партере. Михаил тренирует эти элементы каждое лето в Дагестане и Бахрейне, где работают сильнейшие грэпплеры. В Москве он занимается в «Самбо-70» и в зале Evolve Gym, где иногда борется без куртки, чтобы привыкать к другой механике движений.
При этом Кашурников не гонится за деньгами. Самбо приносит ему стабильный доход — зарплата от ведомства, спортшколы и федерации дает около двухсот тысяч рублей в месяц. «Не вижу смысла рисковать головой за копейки», — говорил он в интервью YouTube-каналу бойца Никиты Северова. Но Михаил признается, что в ММА все равно пойдет — не ради денег, а ради имени.
Михаил вырос в семье военных, и вне ковра он так же дисциплинирован, как и на тренировке. Спит по режиму, занимается от девяти до 12 раз в неделю, следит за восстановлением. Говорит, что не умеет расслабляться — всегда настороже, всегда готов к схватке. Кашурников часто повторяет, что сила — это не только мышцы, а еще и способность думать, сохранять холодную голову и действовать под давлением. Он уверен, что настоящий спортсмен должен быть умным: «Бой — это как шахматы, только с потом и болью».
В самбистских кругах Кашурникова уже считают новым Федором Емельяненко, и Михаил этого не отрицает: «Меня часто сравнивают с Федором, что я, так сказать, понесу его наследие в боевом самбо, потому что ему не было равных». Федор за карьеру выиграл чемпионат мира шесть раз, а Михаил — пока дважды, но возраст Кашурникова может позволить ему побить рекорд Последнего Императора.
Будущее Михаила в ММА пока не определено, но в России одним из хороших вариантов для него может стать Fight Nights. Также Кашурников рассказал, что ему уже предложили «сладкий» в финансовом плане контракт в американской лиге PFL и он думает именно о том, чтобы выступить там.
