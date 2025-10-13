Чарльз Оливейра в цифрах — больше всех финишей в истории UFC, единственный, кто побеждал 7 видами сабмишенов

Никто и никогда не строил в UFC такие победные серии после стольких лет нахождения на среднем уровне. Все начинали выигрывать серийно или сразу или после короткой пробуксовки в 4−6 боев. А тут 7 лет и 19 боев (еще был NC). О чем это говорит — середняк многолетним трудом превратился в топа? Нет. Большой талант, который неправильно работал и стоял на месте, наконец-то, поменялся и сразу полетел.