Чарльз Оливейра в цифрах — больше всех финишей в истории UFC, единственный, кто побеждал 7 видами сабмишенов

Чарльз Оливейра финишировал Матеуша Гамрота ущемлением челюсти и раскинул свои рекорды еще дальше.
Мы собрали их в нашу традиционную рубрику «В Цифрах».
Больше всех в истории UFC сабмишенов, бонусов, досрочных побед
17 сабмишенов. Ближайший преследователь — Джим Миллер с 13 победами приемами. Причем, Оливейра — лидер по количеству побед приемами в полулегком весе (где он не выступает с августа 2016-го) и делит первое место в легком весе с Миллером — по 11 сабмишенов.
21 послематчевый бонус (14 — за Выступление вечера). Второе место у Дональда Серроне с 18 бонусами.
21 досрочная победа. Второй — Джим Миллер с 19 финишами.
По общему количеству побед в UFC Оливейра на втором месте (24 победы против 27 у Миллера. У Оливейры на 10 боев меньше).
Единственный, кто побеждал в UFC семью видами приемов
Армбар.
Удушение сзади (и со стойки и в партере. Оливейра больше всех в истории UFC побеждал удушающими со стойки — 4 раза).
Гильотина.
Треугольник.
Анаконда (4 раза, больше всех в истории UFC).
Ущемление икроножной.
Ущемление челюсти.
2 бойца побеждали 6 разными приемами в UFC (Фрэнк Мир, Джеральд Мирсэшрт), еще несколько — 5 видами (в том числе, Алексей Олейник и Ислам Махачев).
Единственный, кто построил серию в 10+ побед подряд, много лет до этого находясь на среднем уровне в UFC
Взлет Оливейры пошел после многолетней пробуксовки — явление очень редкое. Он шел на рекорд 10−8 в UFC, абсолютно посредственные результаты, и тут вдруг попёр — 11 побед подряд.
Никто и никогда не строил в UFC такие победные серии после стольких лет нахождения на среднем уровне. Все начинали выигрывать серийно или сразу или после короткой пробуксовки в 4−6 боев. А тут 7 лет и 19 боев (еще был NC). О чем это говорит — середняк многолетним трудом превратился в топа? Нет. Большой талант, который неправильно работал и стоял на месте, наконец-то, поменялся и сразу полетел.
Даже в свой посредственный период Оливейра делал вещи, которые середнякам не под силу. Выкручивал виртуозные сабмишены (как ущемление икроножной), дрался очень ярко, почти все победы досрочные и в красивом стиле. Оливейре не хватало физики, рациональности, баланса между агрессией и сдержанностью, фокуса на одной весовой категории. Он до последнего цеплялся за полулегкий вес, куда регулярно проваливал сгонку, и выходил драться обезвоженным. И дрался, беря неадекватные риски, все шашки наголо.
Провел больше всех боев в UFC, прежде чем стать чемпионом
Оливейра стал чемпионом на 28-м бою в UFС — никто прежде так долго не шел к поясу. Биспинг стал чемпионом на 26-м поединке. Опять-таки, возвращаемся к предыдущему пункту — слишком долго Оливейра избавлялся от своих недостатков. С тем грэпплингом, чутьем и способностью к ударной технике, которые у него были с самого начала — он мог бы стать чемпионом гораздо раньше.
Оборвал две значительные серии — у Дариуша и Гамрота
У Дариуша было 8 побед подряд в UFC, Оливейра нокаутировал его в 1-м раунде. Гамрот 29 боев с дебюта в профи не проигрывал досрочно.
Никита Горшенин