Богдан Гуськов подерется с Яном Блаховичем на турнире UFC 323

Узбекистанский и российский боец ММА в полутяжелом весе Богдан Гуськов подерется с поляком Яном Блаховичем на турнире UFC 323.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Getty Images

Поединок пройдет в ночь с 6 на 7 декабря на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (США, штат Невада).

В главном поединке вечера на турнире UFC 323 встретятся Мераб Двалишвили и Петр Ян.

Узнать больше по теме
Биография Петра Яна: карьера и личная жизнь бойца UFC
Последние несколько лет в UFC было несколько чемпионов в своих весовых категориях родом из России. Одним из таких примеров является Петр Ян. Спортсмен, которому пророчили большое будущее в промоушене на какое-то время забрался на вершину, после чего стремительно с нее сошел. Каким был путь бойца, и что его ждет дальше, расскажем в нашей статье. Биография Петра Яна является примером того, как быстро может измениться судьба чемпиона.
Читать дальше