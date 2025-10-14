Богдан Гуськов подерется с Яном Блаховичем на турнире UFC 323

Поединок пройдет в ночь с 6 на 7 декабря на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (США, штат Невада).
В главном поединке вечера на турнире UFC 323 встретятся Мераб Двалишвили и Петр Ян.
Узнать больше по теме
Биография Петра Яна: карьера и личная жизнь бойца UFC
Последние несколько лет в UFC было несколько чемпионов в своих весовых категориях родом из России. Одним из таких примеров является Петр Ян. Спортсмен, которому пророчили большое будущее в промоушене на какое-то время забрался на вершину, после чего стремительно с нее сошел. Каким был путь бойца, и что его ждет дальше, расскажем в нашей статье. Биография Петра Яна является примером того, как быстро может измениться судьба чемпиона.Читать дальше