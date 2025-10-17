«Хабиб сказал: “Надо зарубиться!” Новичок UFC Зайнуков — тайбоксер из зала Нурмагомедова

— У нас там есть такое место, пещера. Мы постоянно играли в прятки. Ночью играли: один ищет нас, а пять-шесть человек прячутся. Пещера длинная очень, в селе заходишь и можно выйти [через пещеру] из села. Много чего было в детстве, на санках катались, например. Бывало, с покойным дедушкой за баранами ходил в детстве. У нас там в селе у хозяйства есть четыре коровы. Там, по-моему, четыре дня нужно смотреть за коровами. Бывало, в восемь утра выходил и до пяти, до шести с дедушкой за коровами смотрел. Сейчас у нас там, где мой дедушка жил, дом испортился, он старый был. И мы сейчас с моим старшим братом построили новый дом в селе. Чуть дальше от села, чтобы ездить с семьей, отдыхать там.