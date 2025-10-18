Топурия высмеял Махачева: «Может возвращаться на свою ферму в Дагестан и продолжать пасти овец»

Ранее грузинский боец заявил, что хочет провести бой против россиянина на турнире в Белом доме в июне 2026 года.
— Если Ислам проиграет, вы предпочтете бой с ним или, например, с Царукяном в случае его победы?
— Если он проиграет, то может возвращаться на свою ферму в Дагестан и продолжать пасти овец. Но если он выиграет, я несомненно поднимусь [в весе], — сказал Топурия на видео, опубликованном в Х-аккаунте BetssonSport.
Титульный поединок Махачева против чемпиона полусреднего дивизиона UFC Маддалены пройдет на турнире UFC 322 в ночь с 15 на 16 ноября.
