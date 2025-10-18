Ричмонд
Топурия высмеял Махачева: «Может возвращаться на свою ферму в Дагестан и продолжать пасти овец»

Чемпион UFC в легком весе Илия Топурия с сарказмом ответил, останется ли у него желание драться с Исламом Махачевым, если тот проиграет Джеку Делла Маддалене.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Getty Images

Ранее грузинский боец заявил, что хочет провести бой против россиянина на турнире в Белом доме в июне 2026 года.

— Если Ислам проиграет, вы предпочтете бой с ним или, например, с Царукяном в случае его победы?

— Если он проиграет, то может возвращаться на свою ферму в Дагестан и продолжать пасти овец. Но если он выиграет, я несомненно поднимусь [в весе], — сказал Топурия на видео, опубликованном в Х-аккаунте BetssonSport.

Титульный поединок Махачева против чемпиона полусреднего дивизиона UFC Маддалены пройдет на турнире UFC 322 в ночь с 15 на 16 ноября.

