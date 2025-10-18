Дэн Хукер: «Нужно отдать Махачеву должное. Подняться в другую весовую категорию — смелое решение»

Даже величайший легковес всех времен, Хабиб Нурмагомедов, так и не решился сделать это — подраться за титул в другом дивизионе. Так что респект Исламу. Но это, безусловно, очень трудная задача", — сказал боец легкого веса UFC Дэн Хукер.
Ранее президент UFC Дана Уайт подтвердил, что титульный поединок в полусреднем весе между Джеком Делла Маддаленой и Махачевым возглавит турнир UFC 322, который состоится в ночь на 16 ноября.
Илия Топурия: «Махачев может возвращаться обратно в Дагестан, если проиграет Маддалене. Пусть пасет овечек на ферме».
Волкановски присоединился к лагерю Маддалены. Джек подерется с Махачевым в ночь на 16 ноября.