Дэн Хукер: «Нужно отдать Махачеву должное. Подняться в другую весовую категорию — смелое решение»

"Это очень серьезный вызов для Ислама. Нужно отдать ему должное за то, что он решился подняться в полусредний вес. Он определенно заслужил мое уважение тем, что согласился на бой с Джеком — это смелое решение.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Спортс"

Даже величайший легковес всех времен, Хабиб Нурмагомедов, так и не решился сделать это — подраться за титул в другом дивизионе. Так что респект Исламу. Но это, безусловно, очень трудная задача", — сказал боец легкого веса UFC Дэн Хукер.

Ранее президент UFC Дана Уайт подтвердил, что титульный поединок в полусреднем весе между Джеком Делла Маддаленой и Махачевым возглавит турнир UFC 322, который состоится в ночь на 16 ноября.

Илия Топурия: «Махачев может возвращаться обратно в Дагестан, если проиграет Маддалене. Пусть пасет овечек на ферме».

Волкановски присоединился к лагерю Маддалены. Джек подерется с Махачевым в ночь на 16 ноября.

