Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабиб Нурмагомедов встретился с Геннадием Головкиным в Дубае

Фотографией со встречи, которая прошла в ОАЭ, поделился боец ММА Шамиль Завуров.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Спортс"

«Встреча с нашими братьями из Казахстана», — подписал публикацию Завуров.

Головкин завершил боксерскую карьеру в январе 2023 года. На его счету 42 победы (37 нокаутом), два поражения и ничья. По ходу карьеры он владел поясами по версии WBA, WBC, IBF и IBO в среднем весе.

Дрозд — о мнении Гарсии, что у Головкина не было больших побед: «Соглашусь. Гена будто недобоксировал. Но он был крутым боксером, одним из лучших в среднем весе».

Хабиб Нурмагомедов прикрыл эмблему «Барселоны» во время фото с фанатом.