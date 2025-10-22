Боец UFC Волков рассмешил американскую журналистку: «Вы в США начинаете пить в 21, а мы в 21 уже бросаем»

Бывшая модель Playboy задала россиянину вопрос об алкоголе.
— Сколько шотов водки тебе нужно выпить, чтобы отключиться?
— Мы не пьем в шотах, мы пьем в бутылках.
— О боже…
— Вы тут в США начинаете пить в 21 [год], а мы в России уже бросаем, — сказал Волков, вызвав смех у американки.
Узнать больше по теме
Биография Александра Волкова: карьера и личная жизнь бойца UFC
Александра Волкова можно назвать одним из самых узнаваемых российских тяжеловесов в смешанных единоборствах. Высокий и мощный атлет успел провести почти 50 боев в трех знаковых промоушенах, в двух из которых владел поясами. Самые яркие моменты карьеры Александра Волкова мы представим в его биографии.Читать дальше