Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боец UFC Волков рассмешил американскую журналистку: «Вы в США начинаете пить в 21, а мы в 21 уже бросаем»

Топовый российский боец UFC Александр Волков дал шуточное интервью американскому репортеру промоушена Нине Дэниел.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Getty Images

Бывшая модель Playboy задала россиянину вопрос об алкоголе.

— Сколько шотов водки тебе нужно выпить, чтобы отключиться?

— Мы не пьем в шотах, мы пьем в бутылках.

— О боже…

— Вы тут в США начинаете пить в 21 [год], а мы в России уже бросаем, — сказал Волков, вызвав смех у американки.

Узнать больше по теме
Биография Александра Волкова: карьера и личная жизнь бойца UFC
Александра Волкова можно назвать одним из самых узнаваемых российских тяжеловесов в смешанных единоборствах. Высокий и мощный атлет успел провести почти 50 боев в трех знаковых промоушенах, в двух из которых владел поясами. Самые яркие моменты карьеры Александра Волкова мы представим в его биографии.
Читать дальше