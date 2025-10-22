Боец UFC Волков рассказал, чего опасаться в бою с Алмейдой

«Опасаться нужно не только грэпплинга. Он и ударить может, он тоже плотно готовился к бою. Но грэпплинг — это его сильная сторона. Ее нужно опасаться особенно. Но я выхожу на бой, а значит я готов к любой ситуации. К борьбе я готовился и готов к тому, что противостояние будет и на земле. Засабмитить Алмейду? Не то, чтобы я фантазирую об этом. Но представить такое могу», — сказал Волков.