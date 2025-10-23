Пимблетт: «Топурия — самый фальшивый человек на свете. Притворяется грузином и испанцем и подражает Макгрегору»

Их история неприязни началась еще в 2022 году, когда перед турниром UFC в Лондоне между ними произошла физическая стычка.
«Он попытался напасть на меня. Когда я был один, а он был с десятком других людей, он попытался атаковать меня. Прославился на моем имени. Он думает, что он слишком крут, чтобы драться со мной. Тебя бы здесь не было, если бы не я».
В то время Топурия выступал в полулегком весе, а Пимблетт — в легком, так что их противостояние не имело особого смысла. Все изменилось после того, как Топурия освободил титул в весе до 66 кг и объявил о планах перейти в легкий дивизион, где в июне он нокаутировал Чарльза Оливейру и завоевал титул в легком весе, оставленный Исламом Махачевым.
«Я сказал, что когда он перейдет в легкий вес, именно я должен быть тем, кто его “встретит”. Я должен был стать его первым боем в легком весе. Но этого не произошло, а ему просто подарили бой за титул».
После завоевания первого титула UFC Топурию чествовали во время матча «Реала», и он выражал заинтересованность в том, чтобы в будущем провести бой на знаменитом стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Но Пимблетт не верит, что Топурия на самом деле так предан этому футбольному клубу, особенно учитывая его связи и с Испанией, и с Грузией.
«Если быть честным, Топурия не испанец. Давайте сразу расставим все точки над i. Он немец. Он притворяется грузином и испанцем, чтобы заполучить больше фанатов, хотя родился в Германии. Он немец».
Топурия действительно родился в Германии в семье грузинских беженцев, и его семья в конечном итоге вернулась в Грузию, когда он был еще ребенком. Спустя несколько лет семья Топурии переехала снова — на этот раз в Испанию, — и с тех пор это в основном его дом.
Пимблетт все равно в это не верит и считает, что Топурия использует фанатов из Грузии и Испании, чтобы повысить свою популярность в спорте.
«Он просто примазался, чтобы получить больше фанатов и подписчиков. Он фальшивка. Он такой же фальшивый, как половина его подписчиков. Это доказано — половина его подписчиков в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией, деятельность на территории РФ запрещена) куплены. Он самый фальшивый человек на свете. Он просто подражает [Конору] Макгрегору, и он уже мне надоел», — сказал Пимблетт в интервью Marca.