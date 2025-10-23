Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пимблетт: «Топурия — самый фальшивый человек на свете. Притворяется грузином и испанцем и подражает Макгрегору»

Легковес UFC Пэдди Пимблетт раскритиковал чемпиона UFC в легком весе Илию Топурию. Бой Топурии и Пимблетта, вероятно, станет главным событием первого в истории шоу UFC на Paramount+ в январе.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Getty Images

Их история неприязни началась еще в 2022 году, когда перед турниром UFC в Лондоне между ними произошла физическая стычка.

«Он попытался напасть на меня. Когда я был один, а он был с десятком других людей, он попытался атаковать меня. Прославился на моем имени. Он думает, что он слишком крут, чтобы драться со мной. Тебя бы здесь не было, если бы не я».

В то время Топурия выступал в полулегком весе, а Пимблетт — в легком, так что их противостояние не имело особого смысла. Все изменилось после того, как Топурия освободил титул в весе до 66 кг и объявил о планах перейти в легкий дивизион, где в июне он нокаутировал Чарльза Оливейру и завоевал титул в легком весе, оставленный Исламом Махачевым.

«Я сказал, что когда он перейдет в легкий вес, именно я должен быть тем, кто его “встретит”. Я должен был стать его первым боем в легком весе. Но этого не произошло, а ему просто подарили бой за титул».

После завоевания первого титула UFC Топурию чествовали во время матча «Реала», и он выражал заинтересованность в том, чтобы в будущем провести бой на знаменитом стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Но Пимблетт не верит, что Топурия на самом деле так предан этому футбольному клубу, особенно учитывая его связи и с Испанией, и с Грузией.

«Если быть честным, Топурия не испанец. Давайте сразу расставим все точки над i. Он немец. Он притворяется грузином и испанцем, чтобы заполучить больше фанатов, хотя родился в Германии. Он немец».

Топурия действительно родился в Германии в семье грузинских беженцев, и его семья в конечном итоге вернулась в Грузию, когда он был еще ребенком. Спустя несколько лет семья Топурии переехала снова — на этот раз в Испанию, — и с тех пор это в основном его дом.

Пимблетт все равно в это не верит и считает, что Топурия использует фанатов из Грузии и Испании, чтобы повысить свою популярность в спорте.

«Он просто примазался, чтобы получить больше фанатов и подписчиков. Он фальшивка. Он такой же фальшивый, как половина его подписчиков. Это доказано — половина его подписчиков в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией, деятельность на территории РФ запрещена) куплены. Он самый фальшивый человек на свете. Он просто подражает [Конору] Макгрегору, и он уже мне надоел», — сказал Пимблетт в интервью Marca.

Узнать больше по теме
Биография Илии Топурии: карьера и личная жизнь бойца UFC
Со времен Коннора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова в UFC прошло много времени. Им на смену пришли новые герои. Что до российских болельщиков, то они получили нового «Бэтмена» в лице Ислама Махачева, который еще недавно царил в легком весе. До поры, пока свой шанс не получил и «новый Джокер» — Илия Топурия. Испано-грузинский боец сегодня является самым острым на язык и медийно-привлекательным бойцом организации. Его биография — в нашем материале.
Читать дальше