Алмейда держит соперников еще дольше Чимаева и всегда идет на финиш. Остановит ли Волков его борьбу?

Алмейда более складный и координированный боец, он точно сможет на открытом октагоне подлавливать моменты и переводить длинного Волкова так, чтобы тот не успел сгруппироваться. А вот что будет, когда Алмейда будет сам заходить форсированно в клинч — большой вопрос. Сможет ли Волков срывать захват, отклеиваться, возвращаться на дистанцию или даже контрить в борьбе? Все выглядит так, что Алмейду здесь ему останавливать нечем. Так же тупо, как с Блейдсом, бразилец не попадется, он будет в подобных позициях заходить по-другому. Сможет ли Волков мощью отрывать или даже разворачивать Алмейду у стены? Бразилец может использовать такие выводы из баланса, что мощь в мощь с ним не поработаешь. А встает Волков из партера не так пружинисто и быстро, как Блейдс. Тот более атлетичный, маленький, у него другой центр тяжести и огромный опыт в борьбе. Волков будет вставать дольше, труднее, ему понадобятся хорошие свипы. Они у него и есть, еще давно он вставал с Вердумом за счет Де Ла Ривы, свиповал чемпиона мира по БЖЖ. Но с Алмейдой мало встать, нужно разрывать его захваты и не давать перезаходить в борьбу. Перезаходит он в нее так же хорошо, как и Чимаев.