Алмейда держит соперников еще дольше Чимаева и всегда идет на финиш. Остановит ли Волков его борьбу?

25 октября Александр Волков подерется с Жаилтоном Алмейдой на UFC 321 в Абу-Даби.
Для российского тяжеловеса поединок станет 50-м в профессиональной карьере и 18-м в UFC. Третий раз за 9 лет в лиге он попробует пробиться к титульнику. В 2018-м его не пустил Деррик Льюис, в 2021/22 — молодые и прущие Ган и Аспиналл, а в прошлом году помешали судьи — Гана Волков реваншировал, но руку подняли французу.
Теперь новый шанс — нужно победить Алмейду, и тогда место в очереди будет первым. Соперник очень серьезный, и лучше всего об этом сказать цифрами:
— Алмейда дольше всех в UFC контролирует соперников в борьбе — 84,2% времени боя! У Хамзата Чимаева это цифра на отметке 65,8% (ему сильно испортил статистику бой с Бернсом, где он держал в борьбе всего 14,87% времени боя). Вдумайтесь: 52 минуты из 59 проведенных в UFC прошли у бразильца в партере или клинче.
— Cчет по тейкдаунам в UFC — 27−1. Перевел Алмейду только Спивак — передней подножкой. Алмейда оказался в завязке с самбистом в его позиции и улетел, потом какое-то время провел на спине.
— 7 финишей в борьбе.
— Благодаря таком упору на борьбу и пребыванию в завязках в 6 боях UFC не пропустил больше одного значимого удара.
— 14−1 по выигранным раундам в UFC.
— Поставил рекорд по количеству тейкдаунов за один раунд в тяжелом весе — 9 бросков с Блейдсом. Блейдс — сильный борец, рекордсмен дивизиона по броскам, а тут его самого пустили 9 раз.
— Ни один боец в UFC не смог остановить борьбу Алмейды так, чтобы стабильно защищаться от его тейкдаунов, разрывать завязки и возвращаться на ударную дистанцию. Да, Блейдс нокаутировал его, но нокаутировал из завязки! Конечно, нелепо ставить эту завязку в заслугу Алмейде, ведь его из нее забили до нокаута, но важно подчеркнуть: Блейдс за 5:36 времени боя НИ РАЗУ не смог разорвать захват Алмейды.
Волкова готовил непобежденный российский тяж-грэпплер Лукашевич. Александр говорит, что тот максимально похож на Алмейду, но в этом есть сомнения
В кэмпе Александру помогал Роман Лукашевич (10−0) — непобежденный тяжеловес из Иркутска с большими успехами в БЖЖ/грэпплинге и опытом выступлений в топовых ММА-промоушенах: ACA, ONE, UAE Warriors. Волков в интервью Sports.ru назвал его стиль максимально похожим на Алмейду:
Мы хотели позвать его на всю подготовку, но не получилось сделать визу в США. В итоге я поработал с ним в Москве в начале лагеря летом. И сейчас мы попросили его приехать в Абу-Даби для контрольных спаррингов и отработок. Он максимально похож по типажу и стилю на моего соперника. Наверное, это самый сильный джитсер из тех, кого я знаю. И один из самых сильных джитсеров в мире с опытом ММА.
Похожести у Алмейды и Лукашевича действительно есть — Роман быстро и низко проходит в ноги, делает упор на контроль и грэпплинг — но они никак не максимальные. Алмейда — прежде всего ММА-вольник, и его стиль уникален тем, что он способен, как и Чимаев, создать завязку в любой момент боя, по желанию, и он навязывает борьбу максимально форсированно, с большой доминацией именно в чисто борцовских позициях. Лукашевич не может навязывать борьбу в любой момент по желанию, ему нужен подходящий вход, и он сильно проигрывает в борцовской технике Алмейде, особенно в борьбе с корпуса. Если бы Лукашевичу дали такую гориллу, как Блейдс, и попросили бы его 5 минут держать с корпуса, ни разу не дав тому разорвать захват, двигать его, бросать раз за разом, — Лукашевич не продержал бы его даже 30 секунд. А Алмейда таскал Блейдса, как свою игрушку, двигал, 9 раз перевел и ни разу не дал расцепить захват. Подсекал ему ногу, бросал амплитудно маятником, делал зацепы, разнообразные посадки, прекрасно выводил из баланса. Алмейда — это не только проходы в ноги (и проходы он делает быстрее и ловче Лукашевича, в борьбе гораздо более выносливый), но и большая школа работы с корпуса.
Ведь именно в этом самое интересное — сможет ли длинный и не совсем складный и по-борцовски координированный Волков останавливать Алмейду с корпуса. Аспиналл очень хорошо заходил Волкову в корпус и выбивал ему ногу.
Конечно, говоря про максимально похожий стиль, Александр не имел в виду, что Лукашевич и Алмейда на одном уровне, но все равно не очень понятно, как именно Лукашевич к Алмейде Волкова подготовил. Сабмишены для Жаилтона — дело десятое, он прежде всего борется за позицию и контроль. Свипы для выхода со спины? Окей, но этого для Алмейды недостаточно.
Непонятно, насколько окрепла защита Волкова от проходов и работа на спине. Ган перевел его дважды, а Аспиналл засабмитил
После того как Александра разгромил в борьбе Кертис Блейдс (перевел 14 раз), у него выдался отрезок из 9 боев, в которых он защитился от 28 попыток тейкдаунов из 30. Два успешных прохода сделал Аспиналл и по максимуму из них извлек. На бумаге 28 из 30 выглядит очень мощно, но тут нужно смотреть, кто и как переводил. Пять попыток пришлись на Сирила Гана, который в 2021-м боролся совсем плохо — как-никак базовый ударник с небольшим опытом ММА. 16 попыток сделал Тыбура, добротный борец по меркам тяжей, но это были очень плохие попытки. Во-первых, Тыбура медленный и мешковатый, во-вторых, он даже не соединял руки, не пробовал разные варианты посадок в ноги и вообще не боролся с корпуса.
В последнем бою Волкова дважды посадил Сирил Ган, причем, держал его в партере и не был перевернут или разборот. После первого броска Ган пошел на авантюрное скручивание пятки и потерял позицию (как и когда-то с Нганну), а при втором тейкдауне сам поднялся и не стал дорабатывать. Да, Волков показал хорошую атакующую борьбу, но в ММА полно примеров, когда боец хорошо борется в атаке и плохо в защите. Мы не можем знать наверняка, будет ли Волков успешно вставать с Алмейдой и будет ли останавливать его проходы, разрывать захваты в клинче.
Алмейда более складный и координированный боец, он точно сможет на открытом октагоне подлавливать моменты и переводить длинного Волкова так, чтобы тот не успел сгруппироваться. А вот что будет, когда Алмейда будет сам заходить форсированно в клинч — большой вопрос. Сможет ли Волков срывать захват, отклеиваться, возвращаться на дистанцию или даже контрить в борьбе? Все выглядит так, что Алмейду здесь ему останавливать нечем. Так же тупо, как с Блейдсом, бразилец не попадется, он будет в подобных позициях заходить по-другому. Сможет ли Волков мощью отрывать или даже разворачивать Алмейду у стены? Бразилец может использовать такие выводы из баланса, что мощь в мощь с ним не поработаешь. А встает Волков из партера не так пружинисто и быстро, как Блейдс. Тот более атлетичный, маленький, у него другой центр тяжести и огромный опыт в борьбе. Волков будет вставать дольше, труднее, ему понадобятся хорошие свипы. Они у него и есть, еще давно он вставал с Вердумом за счет Де Ла Ривы, свиповал чемпиона мира по БЖЖ. Но с Алмейдой мало встать, нужно разрывать его захваты и не давать перезаходить в борьбу. Перезаходит он в нее так же хорошо, как и Чимаев.
В пяти раундах Волков, пожалуй, был бы фаворитом, он умеет изматывать борцов (Блейдс последние два раунда выживал), но в трех раундах у Алмейды есть абсолютно все навыки, чтобы застолбить за собой два и выжить в третьем.
Конечно, Волков может нокаутировать на сокращении дистанции, или Алмейда может выйти на бой с травмой и не бороться так активно, но если все будет ровно, склоняемся к победе бразильца решением или сабмишеном/ГНП во втором-третьем раунде.
Никита Горшенин