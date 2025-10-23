Умар Нурмагомедов заключил пари с главой UFC на следующий бой

На этих выходных россиянин проведет поединок против американца Марио Баутисты на турнире в Абу-Даби.
Во время совместного общения с журналистами Нурмагомедов спросил Уайта, определится ли в поединке против Баутисты звание следующего претендента на титульный бой в легчайшем весе.
«А ты выйди в октагон и заставь людей сказать: “Черт возьми, один из этих парней должен подраться с чемпионом!” — сказал Уайт.
«Окей, я так и сделаю», — ответил Умар.
«Договорились», — подытожил Уайт.
Умар Нурмагомедов провел 19 боев в ММА и одержал 18 побед. На счету Марио Баутисты 18 выигрышей в 20 поединках.
Узнать больше по теме
Биография Умара Нурмагомедова: карьера и личная жизнь бойца UFC
Российский боец смешанных единоборств выступает в UFC с 2021 года и уже успел сделать себе имя в промоушене. Как продвигается его путь к чемпионскому поясу расскажем в нашей статье. Биография Умара Нурмагомедова интересна не только фамилией его знаменитого родственника.Читать дальше