Умар Нурмагомедов заключил пари с главой UFC на следующий бой

Российский боец UFC Умар Нурмагомедов пообщался с главой промоушена Дэйной Уайтом на пресс-конференции.

Источник: Getty Images

На этих выходных россиянин проведет поединок против американца Марио Баутисты на турнире в Абу-Даби.

Во время совместного общения с журналистами Нурмагомедов спросил Уайта, определится ли в поединке против Баутисты звание следующего претендента на титульный бой в легчайшем весе.

«А ты выйди в октагон и заставь людей сказать: “Черт возьми, один из этих парней должен подраться с чемпионом!” — сказал Уайт.

«Окей, я так и сделаю», — ответил Умар.

«Договорились», — подытожил Уайт.

Умар Нурмагомедов провел 19 боев в ММА и одержал 18 побед. На счету Марио Баутисты 18 выигрышей в 20 поединках.

