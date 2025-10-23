Ричмонд
Куат Хамитов сотворил сенсацию в дебюте одной из лучших лиг мира

Казахстанский боец Куат «Найман» Хамитов успешно дебютировал в российской организации Absolute Championship Akhmat (ACA) на турнире ACA 194. Его соперником выступил россиянин Анатолий Бойко, а поединок прошёл в Дубае (ОАЭ), передают Vesti.kz.

Источник: Кадр из трансляции

Бой проходил в полусреднем весе и завершился сенсационной победой Хамитова единогласным решением судей — 29:28, хотя до поединка многие эксперты отдавали предпочтение Бойко.

Это был первый бой казахстанца с мая 2024 года, когда он уступил другому россиянину Александру Шлеменко на турнире RCC.

Ранее сообщалось, что в конце лета Хамитов подписал контракт с ACA. Его дебют должен был состояться на турнире ACA 192 в Алматы, однако бой был отменён из-за травмы казахстанца. В итоге поединок перенесли на октябрь в Дубай, где удача оказалась на стороне «Наймана».

Узнать больше по теме
Absolute Championship Akhmat (ACA): история одного из лучших промоушенов России
Смешанные единоборства сегодня являются прибыльным бизнесом, привлекающим зрителей к экранам своих гаджетов. Для спортсменов же это отличная площадка для самореализации. Одной из площадок, где отечественным бойцам дают шанс на развитие, уже более 10 лет является промоушен ACA. Расскажем о нем подробнее в нашем материале.
Читать дальше