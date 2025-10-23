Куат Хамитов сотворил сенсацию в дебюте одной из лучших лиг мира

Бой проходил в полусреднем весе и завершился сенсационной победой Хамитова единогласным решением судей — 29:28, хотя до поединка многие эксперты отдавали предпочтение Бойко.
Это был первый бой казахстанца с мая 2024 года, когда он уступил другому россиянину Александру Шлеменко на турнире RCC.
Ранее сообщалось, что в конце лета Хамитов подписал контракт с ACA. Его дебют должен был состояться на турнире ACA 192 в Алматы, однако бой был отменён из-за травмы казахстанца. В итоге поединок перенесли на октябрь в Дубай, где удача оказалась на стороне «Наймана».