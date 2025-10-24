Ричмонд
Умар Нурмагомедов вспомнил историю победы над Хабибом: «Залетает, бьет меня об стену»

Боец UFC Умар Нурмагомедов рассказал о жесткой игре против Хабиба Нурмагомедова.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Соцсети

Команда экс-чемпиона UFC известна тем, что практикует регбол — баскетбол на матах без ведения с разрешенной борьбой.

«Нереальная история есть. Мне было лет 18 или 19. Играем в регбол, меня в свою команду берет Шамиль Завуров. Нереально принципиальная игра против команды Хабиба. Дошли до дополнительного времени, там тоже была ничья — играем до гола. Играем уже минут 30, даже больше. Я забиваю и говорю: “Есть!” Тут на меня залетает Хабиб, бьет меня об стену. Он так разозлился! Я на Шамиля смотрю: “Эй, я же за тебя играл! Убери его, ты же старше!” Он дал Хабибу немного меня побуцкать — минуты две — и убрал его.

Играем еще раз, я в команде дяди Абдулманапа. Я снова забиваю и снова говорю: «Есть!» Хабиб говорит: «Тебе повезло, что ты за отца играешь. Играл бы за кого-нибудь другого — я бы тебе заново взбучку устроил». Толкаться и бить, до конца бороться за мяч и за игру — это Хабиб", — сказал Умар пресс-службе UFC.

25 октября Умар Нурмагомедов (18−1 в ММА) проведет поединок против американца Марио Баутисты (16−2) на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ).

