Умар Нурмагомедов вспомнил историю победы над Хабибом: «Залетает, бьет меня об стену»

«Нереальная история есть. Мне было лет 18 или 19. Играем в регбол, меня в свою команду берет Шамиль Завуров. Нереально принципиальная игра против команды Хабиба. Дошли до дополнительного времени, там тоже была ничья — играем до гола. Играем уже минут 30, даже больше. Я забиваю и говорю: “Есть!” Тут на меня залетает Хабиб, бьет меня об стену. Он так разозлился! Я на Шамиля смотрю: “Эй, я же за тебя играл! Убери его, ты же старше!” Он дал Хабибу немного меня побуцкать — минуты две — и убрал его.