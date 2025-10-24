Ричмонд
Россиянин Бекоев прервал молчание после первого поражения в UFC: «Не собираюсь меняться»

Российский боец UFC Азамат Бекоев прокомментировал свое поражение на турнире в Канаде.

Источник: Getty Images

Ранее Бекоев впервые проиграл в UFC, уступив техническим нокаутом представителю Туниса Юсри Белгаруи.

"Я хочу поблагодарить всех за поддержку — моих фанатов, тренеров, менеджера и UFC. Это препятствие меня не остановит. У меня в прошлом были и более серьезные вызовы, но я никогда не остановлюсь. Я всегда продолжаю двигаться вперед.

Я выступаю в ММА, поскольку я хочу стать чемпионом. Я хочу быть лучшим, но для меня также важно получать удовольствие от процесса. Поэтому не надо ждать, что я поменяю свой характер. Я не собираюсь меняться, чтобы кому-то понравиться. Можете любить меня или ненавидеть — вам придется к этому привыкнуть", — произнес Бекоев на видео в своих соцсетях.