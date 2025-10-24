«Моя миссия — сохранить олимпийское будущее бокса». Головкин выдвинул свою кандидатуру на пост президента World Boxing

«Друзья, я принял важное решение — выдвинуть свою кандидатуру на пост президента международной федерации World Boxing. Моя миссия — сохранить олимпийское будущее бокса, укрепить доверие и поддержать спортсменов, тренеров и федерации в их стремлении развивать наш спорт.⠀Наша цель: добиться полного признания со стороны МОК и подтвердить присутствие бокса на Олимпийских играх — в Лос-Анджелесе-2028, Брисбене-2032 и в последующие годы», — написал в социальных сетях бывший чемпион мира по боксу Геннадий Головкин.