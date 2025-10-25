Сенсацией обернулся бой Азата Максума в UFC

Его соперником в раннем предварительном карде в наилегчайшем весе был американец Митч Рапозо (9−3), который не считался фаворитом противостояния.
Поединок, рассчитанный на три раунда завершился неожиданной победой Рапозо единогласным решением судей — 30−26, 29−27, 29−27.
Этот бой стал для Максума заключительным по первоначальному контракту с UFC.
Для американца эта победа стала первой в UFC после двух поражений. Отметим, что на счету Максума одна победа в UFC раздельным решением судей, а также три поражения единогласным решением.