Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сенсацией обернулся бой Азата Максума в UFC

Казахстанский боец Азат Максум неудачно выступил на турнире UFC 321 в Абу Даби (ОАЭ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: UFC Eurasia

Его соперником в раннем предварительном карде в наилегчайшем весе был американец Митч Рапозо (9−3), который не считался фаворитом противостояния.

Поединок, рассчитанный на три раунда завершился неожиданной победой Рапозо единогласным решением судей — 30−26, 29−27, 29−27.

Этот бой стал для Максума заключительным по первоначальному контракту с UFC.

Для американца эта победа стала первой в UFC после двух поражений. Отметим, что на счету Максума одна победа в UFC раздельным решением судей, а также три поражения единогласным решением.