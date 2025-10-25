Ричмонд
Алискеров одержал победу над корейцем на UFC 321 в Абу-Даби

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Российский боец смешанных единоборств (ММА) Икрам Алискеров одолел корейца Пак Чун Ена на проходящем в Абу-Даби 321-м номерном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Источник: UFC Eurasia

Противостояние средневесов закончилось триумфом Алискерова единогласным решением судей по итогам трех раундов.

Это вторая победа российского спортсмена после досрочного поражения от бывшего чемпиона Роберта Уиттакера летом 2024 года.