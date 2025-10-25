Алискеров одержал победу над корейцем на UFC 321 в Абу-Даби

Противостояние средневесов закончилось триумфом Алискерова единогласным решением судей по итогам трех раундов.
Это вторая победа российского спортсмена после досрочного поражения от бывшего чемпиона Роберта Уиттакера летом 2024 года.
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Российский боец смешанных единоборств (ММА) Икрам Алискеров одолел корейца Пак Чун Ена на проходящем в Абу-Даби 321-м номерном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
