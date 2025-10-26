Брат Хабиба упал в нокдаун, но поднялся и забрал победу. Умар Нурмагомедов вернулся в титульную гонку UFC

Нурмагомедов и Баутиста провели в октагоне три раунда, и в каждом из них заметное преимущество было за Умаром. Разве что во второй пятиминутке случился опасный момент: Марио четко попал коленом навстречу и отправил нашего соотечественника в нокдаун. Однако Нурмагомедов не был потрясен слишком сильно, быстро поднялся на ноги и продолжил делать свою работу. В итоге судьи отдали победу россиянину, и это позволило Умару вернуться в титульную гонку. Теперь он будет ждать развязки скорого титульного противостояния Мераба Двалишвили и Петра Яна, ведь с большой долей вероятности Нурмагомедову предстоит подраться с ее победителем.