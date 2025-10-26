Брат Хабиба упал в нокдаун, но поднялся и забрал победу. Умар Нурмагомедов вернулся в титульную гонку UFC

Турнир UFC 321 близится к завершению, и только что на арене в Абу-Даби прошел третий по значимости поединок: Умар Нурмагомедов подрался с Марио Баутистой. Третий номер рейтинга легчайшего веса выступил впервые после первого поражения в карьере, которое ему нанес чемпион категории Мераб Двалишвили 18 января 2025-го.
Нурмагомедов подрался впервые за девять месяцев, и столь длительная пауза была обусловлена восстановлением от травмы руки, которая помешала нашему соотечественнику выступить на все 100 процентов в начале года. Тогда Умар классно провел первые два раунда против Двалишвили, но с середины боя начал сдавать и в итоге проиграл грузину судейским решением. Тем не менее, младший троюродный брат легендарного Хабиба остался в топ-3 дивизиона, и сегодня ему необходимо было побеждать, чтобы вернуться в титульную гонку.
К бою против Баутисты Нурмагомедов подошел, имея семь выступлений в UFC. В шести случаях он победил, а единственное поражение ему нанес Двалишвили, как уже было сказано выше.
Что касается нового соперника Умара Марио Баутисты, то он перед сегодняшним поединком собрал серию из восьми успешных выступлений. Всего же на счету американца было 12 боев в UFC, 10 из которых он завершил победами. Свой последний до сегодняшнего дня поединок Баутиста провел в июне 2025-го, и в нем одолел звезду Bellator Патчи Микса.
Нурмагомедов и Баутиста провели в октагоне три раунда, и в каждом из них заметное преимущество было за Умаром. Разве что во второй пятиминутке случился опасный момент: Марио четко попал коленом навстречу и отправил нашего соотечественника в нокдаун. Однако Нурмагомедов не был потрясен слишком сильно, быстро поднялся на ноги и продолжил делать свою работу. В итоге судьи отдали победу россиянину, и это позволило Умару вернуться в титульную гонку. Теперь он будет ждать развязки скорого титульного противостояния Мераба Двалишвили и Петра Яна, ведь с большой долей вероятности Нурмагомедову предстоит подраться с ее победителем.