Супербой Аспиналла и Гана закончился разочарованием. Англичанин отказался продолжать бой после тычка в глаза

Вечером 25 октября в Абу-Даби состоялся турнир UFC 321, в главном событии которого пояс в тяжелом весе разыграли Том Аспиналл и Сирил Ган.
Англичанин кажется непобедимым: еще никто не дал ему хоть какой-то конкуренции. Почти все, с кем бы он ни встретился, проигрывают в первом раунде — только Андрей Орловский дожил до второго. После завершения карьеры Джона Джонса неоспоримый пояс чемпиона в тяжелом весе перешел к Аспиналлу, и бой с Ганом был его первой защитой.
Француз получил уже третий титульный шанс за последние четыре года. Впервые он проиграл бой за пояс Франсису Нганну, затем без шансов уступил Джону Джонсу, а теперь встретился с одним из самых опасных и универсальных тяжеловесов в истории. Шансов Гану давали немного, но они все же виделись — Сирил очень быстр на ногах, поэтому Аспиналлу должно было оказаться непросто сократить дистанцию.
В начале первого раунда у Аспиналла немногое получалось. Ган здорово держал дистанцию, и Том после пары попыток сблизиться и сам сбавил активность, начав работать вторым номером. При этом англичанин постепенно наращивал прессинг и даже здорово попал Гану в челюсть ударом сбоку. У Гана было незначительное преимущество по ударам, одним из которых он разбил Тому нос. В конце раунда Сирил попал сопернику пальцами в глаза — англичанин взял паузу, чтобы оклематься. Вынужденный перерыв не заканчивался, публика гудела, а Том никак не мог открыть один глаз, пытаясь проморгаться.
В какой-то момент сам Ган подошел к Аспиналлу, на его лице читалась претензия, но сотрудник запретил приближаться. После четырех минут, за которые Аспиналла осмотрели несколько специалистов, Том сообщил, что не готов продолжать. Бой завершился, толком не начавшись. Ган выглядел разочарованным, и это можно понять: он неплохо начал и мог бы развить успех.
Поединок признали несостоявшимся. Во время объявления решения не подняли руку никому. Аспиналл остался чемпионом UFC, а после боя оба выглядели разочарованными. Теперь их наверняка ждет быстрый реванш, а Александру Волкову вновь подождать своего шанса еще.
Евгений Нарижный