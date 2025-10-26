Супербой Аспиналла и Гана закончился разочарованием. Англичанин отказался продолжать бой после тычка в глаза

В начале первого раунда у Аспиналла немногое получалось. Ган здорово держал дистанцию, и Том после пары попыток сблизиться и сам сбавил активность, начав работать вторым номером. При этом англичанин постепенно наращивал прессинг и даже здорово попал Гану в челюсть ударом сбоку. У Гана было незначительное преимущество по ударам, одним из которых он разбил Тому нос. В конце раунда Сирил попал сопернику пальцами в глаза — англичанин взял паузу, чтобы оклематься. Вынужденный перерыв не заканчивался, публика гудела, а Том никак не мог открыть один глаз, пытаясь проморгаться.