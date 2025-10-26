Ричмонд
UFC организует реванш боя между Аспиналлом и Ганом

UFC организует реванш досрочно завершенного боя между Аспиналлом и Ганом.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: AP 2024

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Британский боец смешанных единоборств (MMA) Том Аспиналл и француз Сирил Ган проведут бой-реванш за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелой весовой категории, так как их поединок на турнире UFC 321 в Абу-Даби был признан несостоявшимся, сообщил генеральный директор организации Дэйна Уайт.

Главное событие вечера завершилось в первом раунде после того, как Ган попал сопернику пальцем в глаз. После медицинского тайм-аута врач подтвердил, что представитель Великобритании не сможет продолжить поединок.

«Я чувствую то же самое, что и все остальные. Было отличное выступление с обеих сторон, но плохая развязка. Многие списывали Гана со счетов, но он выглядел чертовски хорошо. Что касается реванша. Это будет болью в заднице, но он состоится», — цитирует Уайта MMA Junkie.

На счету британца 15 побед при трех поражениях, еще один поединок признан несостоявшимся. Статистика Гана — 13 побед, два поражения, один бой признан несостоявшимся.

