UFC организует реванш боя между Аспиналлом и Ганом

«Я чувствую то же самое, что и все остальные. Было отличное выступление с обеих сторон, но плохая развязка. Многие списывали Гана со счетов, но он выглядел чертовски хорошо. Что касается реванша. Это будет болью в заднице, но он состоится», — цитирует Уайта MMA Junkie.