Американец из UFC поставил на поражение Петра Яна: «Не сможет прервать победную серию Мераба»

В декабре на турнире UFC 323 пройдет поединок между чемпионом категории до 61 кг Мерабом Двалишвили и россиянином Петром Яном.
«Я ставлю на Мераба. Мне кажется, он стал гораздо увереннее в себе, когда наконец-то завоевал пояс. Он любит тренироваться и драться, ему очень нравится защищать свой пояс. Мераб все еще силен и выглядит так, будто он продолжает прогрессировать. Думаю, Петр Ян не сможет прервать победную серию Мераба», — сказал Веллмейкер в интервью Home of Fight.
