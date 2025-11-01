Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России собака откусила палец бразильскому бойцу UFC: «Сумасшедшие псины»

Бразильский боец UFC Вальтер Уокер рассказал, как потерял мизинец на левой ноге.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Getty Images

С 2019 года Уокер живет в Москве и тренируется в зале Gor MMA.

«У меня есть собака в России. Она сожрала мой палец на ноге. В России сумасшедшие псины. Я в то время не был в UFC — у меня не было денег, чтобы даже купить еду собаке», — пожаловался бразилец в интервью Нине Драме.

Вальтер Уокер провел 16 боев в ММА и одержал 15 побед. Он занимает 14-е место в рейтинге бойцов UFC в тяжелом весе.

Узнать больше по теме
MMA: как бои без правил стали видом спорта, за которым теперь следит весь мир
Смешанные единоборства, или MMA, — один из самых динамично развивающихся видов спорта в мире. Сочетание различных боевых искусств, зрелищность поединков и высокий уровень подготовки бойцов делают его популярным среди миллионов фанатов.
Читать дальше