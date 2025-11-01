В России собака откусила палец бразильскому бойцу UFC: «Сумасшедшие псины»

С 2019 года Уокер живет в Москве и тренируется в зале Gor MMA.
«У меня есть собака в России. Она сожрала мой палец на ноге. В России сумасшедшие псины. Я в то время не был в UFC — у меня не было денег, чтобы даже купить еду собаке», — пожаловался бразилец в интервью Нине Драме.
Вальтер Уокер провел 16 боев в ММА и одержал 15 побед. Он занимает 14-е место в рейтинге бойцов UFC в тяжелом весе.
