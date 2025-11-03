Ричмонд
Царукян дал боксерский совет Дане Милохину: «Эпатажный, смазливый — в Америке такого полюбят»

Российский боец UFC Арман Царукян высказался о боксерской карьере популярного российского блогера Дани Милохина.

Источник: Соцсети

Милохин начал активно заниматься боксом в 2023 году — Даня провел два боя на ринге и одержал две победы.

— Согласен ли ты с тем, что спорт для многих — это такое чистилище? Человек проходит через него и отказывается от многих своих негативных привычек. Пример Дани Милохина.

— Да, он даже неплохо начал боксировать. Из такого неформала, хрупкого парня превратиться в боксера — это дорогого стоит. У него 2 млн подписчиков, которые за ним следят и сейчас смотрят, что он боксирует. И эти дети говорят: «О, Даня Милохин боксирует, я тоже буду боксировать». Это очень хорошо, что он это популяризирует, и он уже тоже начал драться, как Джейк Пол. И я думаю, что у него хорошее будущее, можно попробовать себя за океаном. Он такой эпатажный, смазливый. Такого, я думаю, в Америке полюбят, — заявил Царукян в интервью «Чемпионату».

22 ноября Арман Царукян проведет бой против новозеландца Дэна Хукера на турнире UFC в Дохе (Катар).