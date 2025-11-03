Монсон назвал величайшего бойца России: «Почти 12 лет не проигрывал»

«Хабиб Нурмагомедов, когда решил уйти, был на вершине, становился лучше и лучше с каждым боем. Он в хорошем бою был сильнее Макгрегора. Хабиб дрался лучше всех. И потом Хабиб доминировал даже над более сильными бойцами, чем Конор, продолжая удерживать титул.



Хабиб долго боролся — он почти 12 лет не проигрывал. Нурмагомедов дрался с лучшими из лучших и всегда побеждал: разгромил Макгрегора, побежал ребят в расцвете сил всего за минуту.



Хабиб был великолепен! Нурмагомедов — сильный и величайший боец для России», — сказал Монсон в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.