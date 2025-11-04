Ричмонд
Топ-боец UFC: «Махачев — вообще клоун. Надеюсь, Маддалена набьет ему морду»

Топовый британский боец UFC Пэдди Пимблетт поделился ожиданиями от титульного поединка UFC в полусреднем весе между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Джеком Делла Маддаленой.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Getty Images

Махачев и Маддалена подерутся за чемпионский пояс на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США) 16 ноября.

«Я надеюсь, Маддалена набьет ему морду. Я думаю, Джек намного лучше боксирует. И если он останется на ногах, то абсолютно точно изобьет Ислама. Очень надеюсь на это. Ислам — вообще клоун. Он получил титульный бой после победы над Бобби Грином, которого я избил даже быстрее. Ты маленький бомжара, Ислам! Как тебе это? Возвращайся в легкий вес, и я тоже настучу тебе по голове», — заявил Пимблетт в интервью UFC Europe.

Ислам Махачев провел 28 боев в смешанных единоборствах и одержал 27 побед. На счету Пэдди Пимблетта 23 выигрыша в 26 поединках.

