Федор Емельяненко сделал признание перед боем Махачева: «Дай бог, чтобы наказал болтливого парня»

Пятираундовый поединок за чемпионский пояс состоится на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США) 16 ноября.
«Дай бог, чтобы Ислам победил и наказал этого болтливого парня. Я хочу, чтобы Ислам сказал свое слово в октагоне», — заявил Емельяненко в интервью «Газете.ру».
Ислам Махачев провел 28 боев в ММА и одержал 27 побед. На счету Джека Делла Маддалены рекорд «18−2».
