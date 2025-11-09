Тим Цзю назвал единственный шанс Махачева победить Маддалену: «Но и это будет нелегко»

Махачев и Маддалена сразятся за чемпионский пояс на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США) 16 ноября.
«Если Ислам попытается надрать Джеку задницу в стойке, Маддалена поймает его ударом. Единственный шанс для Ислама — это попытаться повалить Джека на землю. Но опять же — и это будет нелегко. Особенно учитывая, что Маддалена суперсильный и по-настоящему крутой», — заявил Цзю в интервью Fox Sports Australia.
Ислам Махачев провел 28 боев в ММА и одержал 27 побед. На счету Джека Делла Маддалены 18 выигрышей в 20 поединках.
