Тим Цзю назвал единственный шанс Махачева победить Маддалену: «Но и это будет нелегко»

Российско-австралийский боксер Тим Цзю поделился ожиданиями от титульного боя UFC в полусреднем весе между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Джеком Делла Маддаленой.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Getty Images

Махачев и Маддалена сразятся за чемпионский пояс на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США) 16 ноября.

«Если Ислам попытается надрать Джеку задницу в стойке, Маддалена поймает его ударом. Единственный шанс для Ислама — это попытаться повалить Джека на землю. Но опять же — и это будет нелегко. Особенно учитывая, что Маддалена суперсильный и по-настоящему крутой», — заявил Цзю в интервью Fox Sports Australia.

Ислам Махачев провел 28 боев в ММА и одержал 27 побед. На счету Джека Делла Маддалены 18 выигрышей в 20 поединках.

